На кого будет охотиться Дональд Трамп. Андрей Фурсов

12.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

На кого будет охотиться Дональд Трамп. Андрей Фурсов

На кого будет охотиться Трамп. Почему Трамп всё ломает.

Сложность анализа нынешнего мирового капиталистического класа особенно его верхушки заключается в том, что он не един и разбит на географические региональные части. Это безусловно есть, но есть группы, которые носят над национальный характер и целый ряд групп в той же Великобритании и Европе которые ориентируются на одну часть американского истеблишмента. Например кто главный союзник Обамы в Европе — Евробюрократия брюссельская и естественно, что другая сторона — Трамп и те кто его поставили будут ломать этот союз...

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