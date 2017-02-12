На кого будет охотиться Дональд Трамп. Андрей Фурсов

На кого будет охотиться Трамп. Почему Трамп всё ломает.

Сложность анализа нынешнего мирового капиталистического класа особенно его верхушки заключается в том, что он не един и разбит на географические региональные части. Это безусловно есть, но есть группы, которые носят над национальный характер и целый ряд групп в той же Великобритании и Европе которые ориентируются на одну часть американского истеблишмента. Например кто главный союзник Обамы в Европе — Евробюрократия брюссельская и естественно, что другая сторона — Трамп и те кто его поставили будут ломать этот союз...