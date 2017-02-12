Неожиданно умер один из организаторов АТО



На Украине внезапно скончался бывший заместиель главы Генштаба ВСУ генерал-полковник Воробьев. По предварительным данным, умер на рабочем месте.

Воробьев был одним из главных проводников карательной операции на Донбассе, в разработке и осуществлении которой он принимал самое непосредственное участие наравне с Муженко.

Несмотря на более высокий профессионализм, нежели у Муженко, его кандидатура на пост главы Генштаба так и не была утверждена, несмотря на то, что ресурсы связанные с Коломойским, в период активной борьбы за власть, лоббировали назначение Воробьева. В частности, за это топил Бутусов https://www.facebook.com/butus.... После того, как с Воробьевым не получилось, всплыла кандидатура Яроша. Но как известно, Коломойский в этой борьбе проиграл и Муженко остался начальником Генштаба, а Воробьев как опасный конкурент, остался на вторых ролях.



Воробьев был в числе первых генералов, кто поддержал государственный переворот. До этого он отказался выполнять приказы Януковича связанные с использованием армии для наведения конституционного порядка. Он же активно поддерживал развязывание гражданской войны на Донбассе и применение армии против восставшего населения. Активно участвовал в планировании и осуществленнии операций на Донбассе и естественно несет большую ответственность за совершенные ВСУ военные преступления. В 2014 его выкинули из армии в рамках люстрации, но затем вернули http://vesti-ukr.com/strana/86... в силу необходимости укрепить позиции малокомпетентного Муженко более толковым генералом.



Биография Муженко в изложении Бутусова.







16 января 2014-го, три года назад, произошло знаковое событие во время революции Достоинства. Подал в отставку командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Геннадий Воробьев. Это был единственный случай за время революции, когда высокопоставленный генерал такого ранга отказался выполнять дальнейшие приказы президента Януковича. Большинство генералитета Януковича поддерживало, некоторые - активно. Но Геннадий Петрович положил заявление на стол 16 января, когда были проголосованы "драконовские законы", и Янукович задал прямой вопрос - выйдет ли армия защищать власть на улицы против народа в случае введения военного положения? Воробьев отказался. Хотя еще никто не погиб, режим был крепок и монолитен, и предположить, что через месяц уже все закончится никто не пытался. 17-го Янукович издал указ об увольнении. Это было событие для украинской армии - к сожалению, больше никто из военачальников примеру Воробьева не последовал. Я напоминаю об этом поступке, чтобы память сохранилась. Воробьев первым во главе группы офицеров Генштаба выехал под Славянск, это он организовал первый штаб АТО под Изюмом, и давал первые, самые важные приказы, и своим авторитетом восстанавливал армию и заставлял ее воевать. Иногда вопреки прямому саботажу генералов и офицеров, подверженных российскому влиянию.Это не значит, что Воробьев во всем действовал безошибочно, но это профессионал советской школы, с которым можно вести диалог.



Сейчас трудно понять, почему Воробьева не назначили начальником Генштаба. Он пользовался и пользуется огромным авторитетом среди военных. Думаю, это большая ошибка А.Турчинова и П.Порошенко, что они не назначили на высший пост именно Воробьева. Командующим АТО, а затем и начальником Генштаба и командующим ВСУ поставили Виктора Муженко, который при Януковиче верно служил режиму, стал депутатом Партии регионов, и помогал "правильному" голосованию на выборах за ПР в Житомирской области. Муженко в отставку подавать не собирался, он все приказы Януковича выполнял.

Я спрашивал наших политиков - а почему не Воробьев? И получал ответ примерно в одном смысле - мол, да, он авторитетный, грамотный, но какой-то слишком мягкий, не решительный.



На самом деле, наше политическое руководство в силу отсутствия понимания ситуации в армии и не понимания основ управления войсками, не объективно оценивало доклады. Муженко при Януковиче стал хитрым кабинетным генералом-политиканом, который старался угадать желания политиков, и докладывать в удобном для них ключе - мол, все есть, так точно, все задачи выполним, все хорошо. Выдавал желаемое за действительно, и упрощал ситуацию, не замечал проблем, легко перекидывал ответственность на своих подчиненных, которых обвинял во всех бедах, а себя выгораживал.



Воробьев, конечно, докладывал по-другому. У него было все сложно. И не всегда политикам было приятно или понятно, что он предлагал и хотел сделать. Так всегда бывает, если дорожить жизнями солдат, чувствовать ответственность за приказы, согласно которым посылают на смерть людей. Именно поэтому ему и доверяли грамотные военные - понимали, что у него профессиональный подход к работе. Например, зимой 2015-го Воробьева послали с инспекцией на фронт - он сразу потребовал подготовить операцию по организованному отходу с дебальцевского плацдарма. Вопреки мнению президента. Он докладывал президенту о проблемах, о рисках. Он не тратил ни минуты на свой личный пиар, но при этом строил грамотную штабную работу.



К сожалению, наши политические лидеры не смогли в той сложной, конечно, хаотичной обстановке, адекватно взвесить и оценить способности и подход Воробьева. Конечно, им тоже не хватало опыта руководства страной и войной. Его желание проработать решение и не желание действовать поспешно, проводя операции с неподготовленными людьми и неисправной техникой, с армией, которая первый год была по сути народным ополчением, воспринималось как нерешительность, мягкость.

К сожалению, что такое армия и как она строится, наше руководство не разобралось до сих пор, и продолжает жить в мире бодрых самоуспокаивающих докладов и постов в фейсбуке.

Воробьева назначили первым заместителем начальника Генштаба, но ревнивый Муженко лишил его реальных полномочий. Без конфликтов не обошлось, потому что ВСУ управляются в режиме ручного управления, а Воробьеву такой стиль всегда претил. 21 мая 2016-го Воробьев покинул систему Генштаба, и перешел в структуру Министерства обороны - возглавил Национальную академию обороны. Что ж, хорошо, что министр Степан Полторак сохранил достойного человека для армии.



Так что в случае с смертью Воробьева можно лишь пожалеть о том, что этот персонаж не дожил до суда и не ответил за свои действия приведшие к развязыванию гражданской войны и совершению ВСУ системных военных преступлений.

Сolonel Сassad