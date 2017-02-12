Пока все ругают злого Трампа: Евросоюз строит ГУЛАГ в Африке

Как сообщают СМИ, Евросоюз в последние дни активно прорабатывает как с официальным руководством Ливии, так и с авторитетными "полевыми командирами" вопрос пресечения нелегальной миграции через Средиземное море.



Напомним: после того, как Ливия как единое государство была фактически уничтожена совместными усилиями ЕС, США, противников многолетнего лидера М. Каддафи и религиозных экстремистов, включая ТОЗР "Аль-Каида" и ТОЗР ИГ, - на её территории образовалось, по разным оценкам, двое-, трое- и четверовластие. А сама территория превратилась в "африканские ворота миграции в Европу".



В известном смысле в 2016-м году на маршруте Ливия - Италия происходило примерно то же самое, что в 2015-м на маршруте Турция - Греция. За тем исключением, что в 2015-м через Турцию в Грецию валом шли преимущественно сирийцы, пакистанцы и афганцы с йеменцами, а в 2016-м через Ливию в Италию по большей части жители Чёрного континента.



Миллионный "турецкий поток" удалось остановить, напомним, банальным подкупом Турции, которой было обещано от 3 до 6 млрд евро в обмен на усиленное патрулирование берегов Эгейского моря со своей стороны и строительство лагерей содержания для беженцев и нелегалов.



Однако полумиллионный "африканский поток", напротив, в минувшем году демонстрировал тенденцию к росту и поставил рекорд.



Сейчас зима, на Средиземном море постоянные жёсткие шторма, но скоро апрель, когда начинают разворачиваться контрабандисты. Вырастет и число утонувших по пути: если в прошлом году по самым скромным подсчётам в Средиземном море утонули порядка 4,5 тыс. человек - то в этом году, несмотря на практически вставшую "мигрантскую навигацию", уже более сотни.



В общем, сейчас Евросоюз пытается провернуть аналогичное турецкому "прижигание мигрантопровода" в Африке. Однако тут есть сложности.



Во-первых - государство Ливия, повторимся, было разрушено при активном участии самого ЕС. То есть имеется огромной продолжительности береговая линия, которая толком никем не контролируется. Во-вторых, формальные зоны ответственности различных группировок также перекрывают друг друга.



И вот во всё это напряжённое противостояние всех со всеми сейчас входит ЕС с, цитируем, "планами усилить береговую охрану Ливии, которая могла бы тормозить суда с нелегалами в прибрежных водах и возвращать обратно". Усиление выливается в финансы, а финансы - это отличный повод для новой всеобъемлющей войны группировок.



Ну и ещё один нюанс. Около 200 миллионов евро планируется истратить на строительство на юге Ливии лагерей, в которых будут содержать африканцев, пытающихся пробраться через территорию страны к морю.



Строительство подобного "гулага в песках" вызывает бурные возражения у европейских правозащитников. "Это же не имеет отношения к спасению мигрантских жизней, это просто решение вопроса, кому бы дать денег, чтобы не видеть мигрантов".



...Что особенно заслуживает нашего ироничного внимания, уважаемые читатели - так это тот факт, что строительство "лагерей от беженцев" в Азии и Африке проплачивает тот самый Евросоюз, который резко критикует нового президента США Д. Трампа за его желание построить стену на границе с Мексикой. И желание Д. Трампа ограничить миграцию в страну из государств Ближнего востока.



Это тот случай, когда эпитет "лицемерие" недостаточно силён, а достаточно сильный эпитет не может быть опубликован в нашем СМИ.