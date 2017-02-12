Потерялись на задании: украинские силовики ищут пропавшую разведгруппу

Украинские силовики начали поиски группы военнослужащих, которые не вернулись с задания в Луганской области. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Завтонов.

По его словам, военным было поручено "наблюдение за противником на передовых позициях". "На данный момент известно, что военнослужащие не вышли на связь", — сказал Завтонов.

В сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в соцсети Facebook уточняется, что это была группа одного из разведывательных подразделений.

Завтонов добавил, что с пропавшими пытаются выйти на связь, к месту, где они должны были находиться, направились поисковые группы.

В сводках не значатся

При этом в официальном сообщении украинских силовиков о ситуации в зоне конфликта никакой информации о пропавших военных нет.

"В общем зафиксировано 59 обстрелов. К сожалению, двое наших военных ранены", — сообщает пресс-центр силовиков в Facebook.

Ранее в Луганской народной республике отмечали, что командование ВСУ скрывает факты гибели своих военнослужащих, выдавая погибших за дезертиров. Так, в начале января официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в 24-й бригаде ВСУ самовольно оставившими часть числятся 240 военнослужащих.