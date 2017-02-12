Президентом Германии избран Франк-Вальтер Штайнмайер – бывший глава МИД ФРГ

Экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер стал 12-м президентом страны. За его кандидатуру проголосовали более половины делегатов Федерального собрания — органа, который созывается специально для того, чтобы избрать главу государства. Заседание проходило в историческом здании Рейхстага в Берлине, передает ТАСС.

По словам председателя Бундестага Норберта Ламмерта, за Штайнмайера проголосовал 931 депутат, воздержались 103 представителя, 14 голосов были признаны недействительными. Новый президент примет присягу только в марте. Срок полномочий действующего главы государства Йоахима Гаука истекает 18 марта.

Президент ФРГ выполняет преимущественно представительские функции, внешней и внутренней политикой занимается канцлер. Президент представляет государство на международной арене, заключает договоры с другими странами, обладает правом помилования.