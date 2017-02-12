Продолжительность жизни человека биологически не ограничена!

Продолжительность жизни человека не ограничена какими-либо биологическими факторами, поэтому увеличивать ее можно до максимума. К этому выводу пришли ученые из российской компании Gero, которые изучили жизненный цикл червей-нематод.

Группа ученых во главе с биотехнологом Петром Федичевым опровергла два компонента закона Гомпертца — модели, которая утверждает, что вероятность смерти с возрастом растет по экспоненте. Эти два компонента — удвоение интенсивности смертности (MRDT) и начальный уровень смертности (IMR) — соотносятся между собой. Этот принцип, известный как корреляция Стрелера-Милдвана (СМ), был предложен в 60-е годы.



Согласно теории, снижение уровня смертности какими-либо способами в раннем возрасте снижает MRDT, что приводит к ускорению старения. Эта теория фактически указывает на бессмысленность любой антивозрастной терапии.



Биотехнологи отследили жизненные циклы тысяч нематод C.elegans и обнаружили, что принцип корреляции не имеет под собой никаких биологических оснований, сообщает EurekAlert!. Исследователи считают, что корреляция СМ была принята учеными и по каким-то причинам долгие годы не ставилась под сомнение, хотя сама гипотеза мало обоснована. Федичев полагает, что ее следует исключить из теории старения, так как она ограничивает развитие антивозрастной терапии. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Theoretical Biology.



Многие ученые подходят к старению как к болезни, которую можно предотвращать и сдерживать. Целый ряд биотехнических компаний пытается решить проблему старения, однако единый подход пока так и не выработан. Одни считают, что остановить процесс можно при помощи переливания крови, другие предлагают очищать стареющие клетки, принимать биодобавки и измерять теломеры