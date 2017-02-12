Противники передачи Исаакия РПЦ встали вокруг собора живым кольцом

Акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви проходит в воскресенье днем в Санкт-Петербурге у здания собора, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Акция началась после так называемой встречи с депутатами городского заксобрания.

Протестующие против передачи Исаакиевского собора РПЦ встали вокруг собора, взявшись за руки. У большинства участников акции на груди повязаны синие ленточки. Некоторые протестующие держат в руках плакаты, их имена, а также написанные на плакатах лозунги переписывают сотрудники полиции.

Также у ограды собора проходит малочисленный пикет Национально-освободительного движения, представители которого выступают против протестующих. На месте дежурит большое число полицейских. Скопление людей затрудняет проход по тротуару и переход проезжей части.

Власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним будет и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.