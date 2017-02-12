Пять безымянных Курильских островов названы в честь выдающихся россиян

Пять безымянных Курильских островов получили названия, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Острова названы в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, государственного деятеля, дипломата Андрея Громыко, государственного деятеля, губернатора Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

По словам председателя Сахалинского отделения Русского географического общества Сергея Пономарева, из предложенных полутора десятков названий, имена присвоены первым пяти. Работа по присвоению названий будет продолжена.

Пономарев напомнил, что именно генерал Деревянко подписал акт капитуляции Японии, Щетинина в 27 лет стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания, а Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Гнечко возглавлял подготовку и проведение десантной операции советских войск на Курильских островах в августе 1945 года, передает ТАСС.