Разведгруппа укрокарателей не пропала, а ликвидирована

12.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Разведгруппа укрокарателей не пропала, а ликвидирована

В погранслужбе Луганской Народной Республике (ЛНР) прокомментировали судьбу украинских диверсантов, которых ищет Киев.

Как пояснили пограничники ЛНР, «любое несанкционированное проникновение вооруженных людей на территорию республики, особенно в нарушение минских соглашений, расценивается нами как провокация и немедленно пресекается», сообщает «Интерфакс». Поясняется, что такого рода инциденты «периодически происходят», нарушителям всегда дается «жесткий отпор. Скорее всего, с этой разведгруппой противника получилось так же».

В то же время в совете министров ЛНР не смогли подтвердить эту версию, но отметили, что «если они оказали вооруженное сопротивление во время задержания, то, скорее всего, были уничтожены ответным огнем». В ЛНР подчеркнули, что чем реже Украина будет забрасывать на территорию ЛНР свои диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), тем меньше будет у Киева поводов для волнений по поводу их судьбы.

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