Россия: Успехи промышленности, укрепление рубля и курс на развал Евросоюза



1. Уральский турбинный завод выпустил крупнейшую в мире турбину для ТЭЦ, её мощность составляет 335 МВт. Внешне турбина напоминает средних размеров космический корабль.



В турбину встроена система самодиагностики, которая предупреждает, какие детали намерены сломаться в ближайшем будущем:



http://sdelanounas.ru/blogs/90086/



Я бы не отказался видеть подобную систему диагностики в моём автомобиле… впрочем, кого я обманываю. Автомобили, в отличие от турбин для ТЭЦ, производители последние лет 15-20 стараются сделать, напротив, максимально менее удобными для ремонта.



2. Европейский суд по правам человека выдал очень любопытную статистику. Из огромной России было принято примерно столько же жалоб (5591), как из маленькой Венгрии (5569) и небольшой Румынии (4604). Можно заключить, что качество правосудия в России выросло:



http://pavel-shipilin.livejournal.com/667745.html



Сейчас мы находимся на 28-м месте в Европе по количеству жалоб. Впереди нас, например, такие страны как Польша, Исландия и Сербия. Довольно высоко в рейтинге, на 14-16 местах, расположилась тройка прибалтийских стран. Подозреваю, причина заключается в том дискриминационном отношении к русским, на которое Евросоюз закрывает глаза исключительно из-за своей привычки делать вид, будто русофобии не существует вовсе.



3. Курс доллара продолжает снижаться. Он пробил уже отметку в 58 с половиной рублей и находится на самых низких уровнях с лета 2015 года.



Не исключено, что доллар будет падать и дальше. Мой прогноз, впрочем, остаётся прежним: я полагаю, что ЦБ будет удерживать доллар в пределах от 50 до 90 рублей. Более низкий курс доллара опасен для производителей, более высокий – для экономики в целом.



4. Пожалуй, можно уже констатировать факт. Администрация Дональда Трампа объявила Евросоюзу войну – она явно хочет развалить Евросоюз на стадо независимых стран, чтобы договариваться с ними по-отдельности. Вот что Тед Маллок, новый посол США в Евросоюзе, высказал по поводу печального положения дел в Греции:



https://aftershock.news/?q=node/486021



"Выживет ли еврозона вот основной вопрос повести дня. Британия покидает ЕС, грядет череда выборов в других странах ЕС. И почему Греция снова балансирует на грани? Выглядит как дежавю. Когда эта клоунада завершится? Думаю, что шансы на то, что сейчас она покинет еврозону, стали выше… Вероятно, Греции следовало покинуть еврозону еще 4 года назад – тогда это было проще.