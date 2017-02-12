Счастливая семья Шишкиных из Воронежа: 11 девочек и 9 мальчиков  

Семья Шишкиных (Воронежская область). Елена Георгиевна Шишкина -- победитель в номинации «Самая многодетная мать».

Елена Георгиевна и Александр Васильевич вместе почти 38 лет. Они жили по соседству, и когда Александр уходил в армию, то попросил Елену его дождаться. Закончилось все свадьбой. В первое время у Шишкиных не было детей и поэтому они дали обед Богу, что примут столько детей, сколько Он даст. И спустя два года, родился первый сын Алексей.

Затем каждый год стали рождаться дети. Теперь в семье Елены и Александра Шишкиных 20 детей -- 11 девочек и 9 мальчиков. Елена и Александр выросли в многодетных семьях, поэтому их не пугало частое рождение детей. И каждый ребенок как подарок от Бога. Елена с мужем Александром попали в Книгу рекордов России как самая многодетная в стране семья. Несмотря не сложности, Шишкины считают, что все плохое рано или поздно проходит, а они есть друг у друга всегда. Вот что для них означает настоящая семья -- верность, любовь, внимание и помощь друг другу.

Старшие наши дети (это уже семейные) любят все вместе собираться у родителей в доме. Вместе отмечать праздники, дни рождения. Конечно, в это время шумно и много суеты, но Шишкины больше предпочитают это, нежели бесцельную тишину. Когда у Александра и Елены спрашивают, зачем рождать детей, они задают обратный вопрос: а в чем тогда смысл жизни? Смысл жизни -- в самой жизни, которую надо оставить после себя.

Елена Георгиевна Шишкина награждена:

медалью «Медаль материнства» 2-й и 1-й степени.

орденом «Материнская слава» 2-й и 1-й степени.

орденом «Мать - героиня» и присвоено звание «Мать Героиня».

В 1999 году в Москве была награждена «Орденом Гражданской чести».

Награждена дипломом «Пьедестал Почета -- Матери земли Воронежской» в знак общественного признания заслуг матери в укреплении семьи и воспитании детей.

В 2008 году награждена медалью «За любовь и верность».

Шишкины занесены в Книгу рекордов России 06 июля 2004г.