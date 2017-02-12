Сергей Лавров анонсировал переговоры с Тиллерсоном по Донбассу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время рассчитывает провести переговоры с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которого будет обсуждаться ситуация на Украине и отношения Москвы и Вашингтона.

Лавров отметил, что Россия уже начала диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа, и он будет более интенсивным, как только будут сформированы все ее звенья.

«Надеюсь, что пока не очень уверенные ростки понимания того, что на самом деле происходит на востоке Украины, будут укрепляться», – сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Россия считает, что альтернативы минским соглашениям нет, это подтверждают и в США, и в Европе, сказал Лавров, слова которого передает РИА «Новости».

Лавров также рассчитывает, что чиновников госдепа США, с которыми можно было бы обсуждать ситуацию на Украине и в Сирии, скоро назначат. Он сообщил, что пока МИД находится в контакте с теми, «кто сейчас в госдепартаменте поддерживает рабочий ритм».

«Но ключевые заместители Тиллерсона пока не назначены, и ключевые направления внешней политики также пока не обозначены», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча Лаврова и Тиллерсона может состояться на мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

Лавров также сказал, что не избегает общения со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. «Украинцы на публичном фронте уже так себя заангажировали, что едва ли смогут «отрулить» назад без сильнейшего нажима со стороны западных спонсоров», – отметил он.

При этом Лавров указал, что общается с Климкиным во время встреч в «нормандском формате». «Звонить и взывать к совести – это тратить время», – пояснил министр.

По его оценке, «то, что украинцы, включая Климкина, каждый день публично излагают, говорит о том, что они хотят загнать себя в русофобский угол, откуда невозможно будет выбраться».