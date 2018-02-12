Сергей Пенкин рассказал, почему не стал семейным человеком



Певец и композитор не спешит вновь связывать себя узами брака и заводить детей. Больше 15 лет назад Сергей Пенкин разошелся с журналисткой Еленой Проценко. В недавнем откровенном интервью артист заговорил о причинах неудач в личной жизни.

56-летний Сергей Пенкин крайне редко делится подробностями личной жизни. Недавно артист сделал исключение и дал откровенное интервью журналистам, в котором рассказал о неудачах в личной жизни и признался, почему не обзавелся женой и детьми.

Известно, что в начале 2000-х Пенкин состоял в браке с английской журналисткой русского происхождения Еленой Проценко. Их отношения начались еще в 90-х, когда она приехала в Москву по работе. Тогда же и состоялось знакомство Елены и Сергея. Семейное счастье пары продлилось недолго. Супруги прожили вместе лишь пару лет. Как оказалось, до того, как узаконить отношения с Проценко, артист состоял в браке с иностранкой. Сергей не стал уточнять, в гражданском или зарегистрированном.

«Это была моя вторая жена, а первая была вообще чистокровной англичанкой. Что касается Елены Проценко, она позвала меня переехать в Англию. А я сказал, что хочу продолжать свою карьеру здесь. Поскольку за границей мы все равно люди второго сорта», – поделился Пенкин в программе «Ой, мамочки!».

Сейчас звезда эстрады живет в роскошном доме. Сергей признался, что не чувствует себя одиноким. У певца есть горничная и охрана, к нему также постоянно приезжают родственники – племянница и сестры. Ту единственную, кому исполнитель хотел бы сделать предложение, он еще не встретил. Пенкин посетовал на то, что многие женщины влюбляются в него не как в человека, а как в артиста.

«Когда несколько лет назад я обжегся, был сильно разочарован. А сейчас мне нужна такая женщина, которая любила бы меня не как артиста, а как человека. И это сейчас очень сложно, потому что все же сразу смотрят на тебя, как на артиста. Мне пишут очень много писем... В общем, я даже не знаю, что вам сказать», – поделился исполнитель.

По словам Пенкина, ему больше импонируют те женщины, которые добиваются всего сами, а не ищут богатого покровителя. В качестве примера артист привел синхронисток. Сергей восхитился характером спортсменок, которые прилагают немалые усилия, чтобы добиться успехов.

Детей у знаменитости пока нет. Сергей Пенкин исключает, что воспользуется услугами суррогатной матери как поступают многие его коллеги по шоу-бизнесу. На вопрос о том, мечтает ли он о наследниках, артист ответил отрицательно.

«Иногда дети бывают такими, что думаешь: «Господи, лучше бы у тебя их вообще не было!». Особенно, когда дети начинают отвоевывать квартиры, деньги, ждать пока ты умрешь, чтобы воспользоваться твоими деньгами… В общем, я опять не знаю, что вам сказать…» – рассказал Сергей.

Пенкин также прокомментировал слова Валерии о том, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Несколько лет назад заявление артистки в интервью каналу BBC вызвало нешуточный скандал. «Она поступила некрасиво. Она такая же холодная в жизни, как и на сцене», – сказал Сергей.



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