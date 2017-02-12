Сионистская CNN старается привить обществу ненависть к Трампу и России

Такое впечатление, что число шахматных досок, а значит, и противников в партии одновременной игры, которую затеял Трамп, стремительно увеличивается. Ему хочется все быстрее, сразу и точнее, но где-то уже маячит и цейтнот. Каковы особенности этой игры?

Если в какой-нибудь новости помимо слова "Трамп" есть еще и слово "Россия", то на сайте телеканала CNN, который Трампа ненавидит, она гарантированно окажется в топе и провисит в нем не одни сутки.

Этот репортаж, к примеру, мелькает уже не первый день: "Впервые американские следователи говорят, что они подтвердили некоторые сведения, о которых подробно говорится в 35-страничном досье, составленном бывшим британским разведчиком".

Речь — все о том же антитрамповскому досье Кристофера Стила, разоблаченного в своей фантастической фейковости вдоль и поперек с его гостиничными номерами и проститутками. Новых подробностей на самом деле — ноль целых и ноль десятых. Не считать же таковыми информацию от неназванных источников, согласно которой некие высокопоставленные чиновники вели некие разговоры с некими гражданами России, причем даже непонятно, о Трампе или нет.

Выглядит как попытка отмыться от предыдущего вброса, оставившего следы на репутация его же и готовивших. Да и ни одна из американских спецслужб достоверность сказанного подтвердить не смогла. Промолчали и в ФБР, и в Минюсте, и в ЦРУ и в Национальной разведке.

Зато газета Daily Mail добавила накануне важный штрих к портрету автора 35-страничного поклепа на Трампа. Кристофер Стил, еще не будучи агентом английской разведки, а состоя на должности президента студенческой ассоциации Кембриджа, в похожем стиле подставил своего зама. Британские газетчики разыскали и поговорили с Лэнсом Форманом, которого 32 года назад жестокий и амбициозный Стил публично обвинил в симпатиях к апартеиду.

"Он взял факт и раздул из этого историю, которая не соответствует действительности", — сказал Форман.

Соблазнительная универсальность метода беглого британского шпиона подкупила и американских сенаторов. Демократы Эд Мерки и Крис Мерфи потребовали провести специальное расследование в отношение советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна из-за его бесед с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. История не первой свежести. ФБР разбиралось в ней еще при Обаме и ничего не нашло.

Но тут, как в старой шутке про пропаганду: утром в газете, вечером в куплете, то есть в заявлении с Капитолийского холма.

The Washington Post настаивает, что Флинн через российского посла якобы просил Москву не слишком реагировать на абсурдные ограничения введенные Обамой под занавес. За то, что Флинн в тот момент еще не был при должности, теперь и уцепились. Ссылаются на так называемый акт Логана, что предусматривает до трех лет тюрьмы, которые, впрочем, за всю американскую историю по этому закону никто ни разу не схлопотал.

Если же опять переключить на CNN, то советник Трампа во всей этой истории предстает неким решалой, от которого чуть ли не напрямую зависит, снимут с России санкции или нет. Впрочем, что такое антироссийские санкции и за что они вообще были введены, неподготовленном американскому зрителю нужно сначала хотя бы объяснить. Ведущая Кристиан Аманпур объясняла, объясняла, да и заблудилась. И в коридорах ООН, и в крымских степях.

"Очень существенные и мощные санкции были наложены на Россию за последние годы со стороны США, ООН и западных стран за аннексию Крыма и вторжение в восточный Крым, за поддержку там сепаратистов", — сказала она.

Впрочем, тревожные видения посещают не только звезду CNN. К Аманпур они являются в образе несуществующих санкций ООН, наложенных на Россию или таинственных восточно-крымских сепаратистов. Заседающей в нижней палате Конгресса Максин Уотерс мерещится новая корейская война. Конгрессвумен из Калифорнии присоединилась к этому хит-параду ляпов.

"Нас беспокоит тот факт, что Трамп готов броситься в объятья российскому президенту, пока он продолжает атаковать Корею", — заявила Уотрес.

Шпионские страсти вокруг Белого дома не утихают. Издание Hill узнало, что в окружении Трампа, похоже, завелись кроты. Кто-то "сливает" прессе подробности его разговоров с иностранными лидерами. Потом "сливы" оборачиваются, к примеру, вот такими сообщениями: "Во время первого разговора с российским лидером Владимиром Путиным Дональд Трамп раскритиковал соглашение, которое ограничивает американские и российские арсеналы ядерного оружия. Он назвал это соглашения плохой сделкой для Соединенных Штатов, заявляют два чиновника и один бывший чиновник, осведомленный о разговоре".

Особенно тревожит администрацию Трампа одна неприятная подробность, которую агентство Reuters, готовя новость, также не обошло. Трамп, беседуя с Путиным, якобы не был в курсе того, что из себя представляет договор СНВ-3, и даже брал компрометирующую паузу для советов с помощниками. Такая утечка — уже удар по имиджу президента.

"Мы изучаем ситуацию, и она вызывает большую тревогу. Некоторые из них осуществлены таким образом, что публикация этой информации явно является нарушением многих правил и законов", — сказал Шон Спайсер.

Именно таким — политиком без руля и без ветрил — предстает сам Трамп в очередной серии пародийной передачи SNL, снятой как раз по мотивам его переговоров с иностранными лидерами. Поговорить на одном языке с коллегами (их разброс от Австралии до Зимбабве) у американского президента, роль которого исполняет Алек Болдуин, никак не получается.

Приободряет Трампа по ходу сеансов связи одетый в костюм смерти его старший советник Стив Бэннон, которого каждый американский либерал за консервативные взгляды почитает личным своим врагом. Актриса и по совместительству ЛГБТ-активистка Рози О‘Доннелл решила отомстить сразу за всех либералов. В Бэннона по причине некоторого внешнего сходства в роликах SNL она теперь перевоплощается.

Передачу Болдуина Трамп не жалует, о чем напрямую не первый раз пишет в Twitter. После того как доминиканская газета El Nacional проиллюстрировала статью о Дональде Трампе фотографией пародирующего его актера, раздражение у американского президента только усилится.

Болдуин отвечает оппоненту в том духе, что злобные пародии прекратит, но только когда тот опубликует свою налоговую декларацию.

Вообще же общественно-политическое вещание в США при Трампе, похоже, обрело второе дыхание. Он, как выяснилось, не только профессиональный ведущий, но и профессиональный телезритель.

За внимание Трампа, который не пропускает новостные телешоу, ежедневно борются американские политики разного калибра. С голубого экрана, как выяснило издание Politico в разговоре с продюсером одной из любимых передач Трампа, многие из них рассчитывают на президента повлиять.

Началось все с республиканца Илайджи Камингса из Мэриленда. Трамп его услышал и перезвонил.

Телекамеры, под объективами которых американский президент тоже чувствует себя непринужденно, Трампа явно вдохновляют. Порой настолько, что он с трудом может остановиться. Как получилось во время рукопожатия с японским премьером. Руку Синдзо Абэ Трамп сжимал 19 секунд, а когда отпустил, было видно, что гость испытывает небывалое облегчение.

После пресс-конференции вместе с Абэ и его супругой американский президент и первая леди отправились в южное имение Трампов Мар-а-Лаго. Расслабленная атмосфера должна настроить переговорщиков на спокойный лад. Летели во Флориду на одном самолете. Уже в воздухе Трамп вышел к журналистам, чтобы поделиться своими соображениями по миграционной проблеме.

"Мы выиграем эту битву. К несчастью, по закону это займет много времени. Мы выиграем эту битву, но у нас также есть много других вариантов, в том числе просто издать новый указ. Вполне может быть, что мне нравится вас удивлять. Из соображений безопасности нам нужно ускориться, так что вполне может быть, что мы так и сделаем", — заявил американский президент.

Опросы при этом показывают, что трамповское ужесточение въезда для тех, кого трудно проверить, простым американцам нравится. Опрос издания Politico выявил 55% поддержки миграционного указа, что так не нравится либеральной Америки. Очевидно, храня в уме и эти цифры, американские власти по всей стран провели рейды против нелегальных мигрантов. Сотни арестов в таких крупных городах-убежищах, как Атланта, Чикаго, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Первые высланные 37 нелегалов с криминальным прошлым уже добрались до Мексики, на границе с которой Трамп по-прежнему хочет возвести стену. Проектная цена строительства, что должно продлиться три года, составит 21,5 миллиарда долларов, что почти вдвое выше суммы, которую президент США называл по ходу предвыборной гонки.

Месяц своего президентства Дональд Трамп заканчивает так же ударно, как и начинал. Анонсировав подписание обновленного миграционного указа за семь дней до своего маленького юбилея в Белом доме, американский президент словно дает понять своим оппонентам: на пути к поставленной цели в их лице существенных препятствий он не усматривает.