Сирия: оборона ИГИЛ у Эль Баба сыпется, правительственная армия и Турки наступают





Военная ситуация в районе Аль-Баба к исходу 11 февраля 2017 года.



Оборона Халифата продолжается сыпаться - сегодня были потеряны:

- элеватор Аль-Баба

- южная часть Тадифа (по заявлениям МО РФ, весь Тадиф, но пока фото и видео подтверждений оттуда не поступало - видимо населенный пункт в процессе занятия)

- стратегический перекресток между Аль-Бабом и Тадифом

- кусок местности в районе трассы выходящей из Аль-Баба.

- Кабайсин (источники ССА сообщают, что "черные" начали отход из города к Аль-Бабу).

Заняв элеватор и ключевой перекресток между Аль-Бабом и Тадифом, ССА фактически приблизилась к рассечению группировки Халифата в районе Аль-Баба, хотя для этого еще предстоит выбить "черных" из Бзаа.

С полным занятием Тадифа САА, отступить из Аль-Баба можно будет лишь по пересеченной местности к северу от дороги, подвергаясь ударам с севера и юга (в духе отхода остатков дебальцевской группировки ВСУ зимой 2015 года).

Район соприкосновения наступающих группировок САА и ССА.



Еще днем Тадиф фактически был отсечен от основных сил Халифата и отступить из него можно было лишь в направлении Бзаа. Видимо этим и обусловлена его стремительная сдача, так как никакого смысла в его удержании уже не было.

Касательно потенциальной линии разграничения, то она пройдет вдоль дороги между Аль-Бабом и Тадифом. Текущая конфигурация линии фронта уже фактически отсекает Аль-Баб от основных сил САА наступающих с юга. По заявлениям МО РФ, эта линия разграничения была намечена заранее, что говорит о том, что штурмовать Аль-Баб будут турки.



По данным МО РФ в ходе операций в районе Аль-Баба САА уничтожила 650 боевиков, 2 танка, 4 БМП, 18 тачанок, 6 шахид-мобилей и 7 минометов (сюда видимо внесли и результаты авиаударов последних недель, так как цифра выглядит несколько завышенной), Так же установлен контроль над дорогой проходящей из Аль-Баба через Тадиф к востоку от города. Касательно самого Тадифа, по-всей видимости там еще продолжается какое-то сопротивление и сообщения о полном контроле могут быть преждевременными, но это уже скорее вопрос зачистки и фильтрации.



В самом Аль-Бабе турки пытаются прогрызть оборону "черных" в западных районах Аль-Баба, постепенно продвигаясь к центру города. Противник в течении 9-11 февраля оказывал здесь серьезное сопротивление.

Вместе с тем, отход из Тадифа, сдача элеватора и перекрестка и прекращения контратак на Аран, может свидетельствовать о том, что "черные" начали подготовку к отступлении из Аль-Баба, для чего их необходимо удерживать Бзаа, чтобы сохранить коридор для отступления, который они могут использовать сегодня или завтра ночью, чтобы спасти основные силы от окружения и уничтожения. Сообщения об оставлении "черными" Кабайсина могут являться маркером ускорения событий. В целом, пока что скорее получается своеобразное выдавливание котла, нежели окружение и уничтожение. Не исключено, что возможность отхода для боевиков, оставляют специально, чтобы избежать упорных уличных боев в самом Аль-Бабе. Думаю в этом вопросе полная ясность наступил в ближайшие несколько дней.





Перекресток между Аль-Бабом и Тадифом. Съемки с БПЛА.





Отряды дивизии "Хамза" в район Аль-Баба. 10.02





"Тигры" в районе Аль-Баба. 10.02.





Бои в районе Аль-Баба. 10.02





Турецкая РСЗО ведет огонь по позициям Халифата.



Ниже, фотографии.

ССА.





Перекресток.





Элеватор.



















Западные окраины Аль-Баба.



















































https://twitter.com/Levant_War/status/830488444472274945 - стрелковый бой между Халифатом и ССА.

https://twitter.com/worldonalert/status/830465798988767232 - уличные бои в Аль-Бабе



Турция.











САА.



























