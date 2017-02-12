Уникальная РЛС «Воронеж» оставила западные аналоги далеко позади

На боевое дежурство встали три радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж" — в Барнауле, Орске и Енисейске. Таким образом впервые в истории по всему периметру границ России создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. Раньше были дырки. Сейчас их нет. Теперь мы контролируем каждый пуск баллистической ракеты или космического аппарата на расстоянии шести тысяч километров от наших границ. Станции уникальные. Коллектив их конструкторов пять лет назад получил в Кремле Государственную премию.

Имитация ракетного нападения — желтой точкой на карте мигает точка запуска где-то в Индийском океане, красной — предполагаемая цель атаки, Москва. На экран немедленно выводятся все сведения об объекте: тип, скорость, траектория. Сбить его теперь — лишь дело техники.

Радиолокационная станция "Воронеж" может одновременно сопровождать до пяти сотен объектов — от спутников до баллистических ракет — видит даже боевые блоки размером не больше футбольного мяча.

Одновременно введены в эксплуатацию три станции — в Барнауле, Орске и Енисейске. Всего в России их стало семь, и теперь впервые со времен Советского Союза над страной восстановлено единое радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. От Африки до Северного Полюса, от Европы до западного побережья США — в секторе обзора российских РЛС едва ли не полмира.

"Для нас это очень серьезный успех, серьезный уровень развития технологии. И нужно заметить, что здесь применялись в основном отечественные технологии и отечественные электронная компонентная база. И — что самое главное — часть этой компонентной базы была разработана нашими предприятиями", — рассказал Сергей Боев, генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении.

Если старые, советского образца, РЛС прозвали "египетскими пирамидами" — впечатляющие, огромные, но строились десятилетиями — то "Воронеж" — это, скорее, современная быстровозводимая девятиэтажка.

"Еще полтора года назад было чистое поле на берегу Оби. За очень короткие сроки была создана новейшая станция по новым технологиям. Это технологии высокой заводской готовности", — отметил командир части Павел Кравченко.

Принципиальное отличие от всех предыдущих станций — оборудование привозят целыми блоками и на месте просто соединяют их в единое антенное полотно.

Сердце радиолокационной станции — антенна. Направлена на юго-восток, в сторону алтайской степи. За мигающие красные фонари лучше не заходить, поджаришься, как в микроволновке, а в остальном для человека и окружающей природы совершенно безопасна. Антенна больше всего напоминает жилой дом: лестничные пролеты, коридоры, даже лифт есть.

Приемно-передающие контейнеры — все равно что малогабаритные квартиры, в каждый можно войти, чтобы проверить находящееся в нем оборудование. Это нужно делать лишь время от времени, для профилактики, обычно РЛС работает в автоматическом режиме.

Станция устроена, как гигантский конструктор. В здании есть специальные отсеки, в которые вставляются радиоэлектронные комплексы. Модули монтируются между собой в любых комбинациях, а в случае необходимости их количество можно легко увеличить.

В Барнауле контейнеров пока 32, но планируется строительство станций, где таких блоков будет 240. Соответственно, вырастут и мощность, и зона обзора. Новые РЛС только запустили, а они уже увидели больше тридцати иностранных экспериментальных ракетных запусков, которые ни одна другая система обнаружения просто не заметила.

"Воронеж" превосходит американские аналоги по всем параметрам. Дальность действия у новейшего американского радара AN/FPS-132 — 5000 километров, у российской станции — 6000. Реагирует американская антенна на любые изменения в контролируемом пространстве за 60 миллисекунд, наша — всего за 40. Время, за которое обрабатываются все данные о движущемся объекте у американцев — 10 секунд, у нас — 6. Точность определения координат летящей со сверхзвуковой скоростью ракеты у американской ПВО — до 120 метров, у станции "Воронеж" — 11.

"Она дешевая. Потребляет гораздо меньше электрической энергии. Экологически чистая. Требует очень небольшого количества ресурсов", — рассказал Павел Кравченко.

Радиолокационные станции у нас традиционно называют по именам рек: "Волга", "Днепр". И вот теперь "Воронеж" — РЛС нового поколения. Старые антенны, конечно, еще функционируют, но к концу десятилетия все их собираются заменить на такие вот "Воронежи". Планируют построить еще три — в Заполярье и на Дальнем Востоке. Российское небо — под надежной защитой.