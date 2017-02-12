В США перед матчем Кубка Федерации по теннису прозвучал гимн Третьего рейха

На матче теннисного Кубка Федерации между женскими сборными США и Германии в американском Лахайне исполнили устаревшую версию немецкого гимна, которая использовалась во времена Третьего рейха, а после Второй мировой войны была запрещена, сообщает Р-Спорт со ссылкой на AFP.

Перед началом поединка между Элисон Риске и Андреа Петкович прозвучали запрещенные слова из гимна.

Ассоциация тенниса США (USTA) извинилась перед спортсменами и болельщиками. "Эта ошибка больше не повторится", — появилось сообщение в микроблоге USTA в Twitter.

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u — USTA (@usta) 11 февраля 2017 г.

Германия ответила, что "надеется на это". Такая реакция побудила USTA повторно обратиться к немецким коллегам: "Мы можем заверить, что этого точно не будет. Еще раз примите наши искренние извинения".

Капитан немецкой сборной Барбара Риттнер призналась, что готова была расплакаться из-за неправильного гимна. "Это скандал, это непростительно. К нам проявили неуважение. Я была готова зарыдать, поскольку исполнение гимна – всегда волнительный момент на этом турнире, который вызывает мурашки. Это оставило глубокий след", — приводит ее слова Deutsche Welle.

Современный гимн Германии представляет собой третью строфу "Песни немцев", написанной Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна. В Третьем рейхе гимном служила первая строфа этого произведения, с 1945 года исполнять ее запрещено.