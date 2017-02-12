Вертолет потерпел крушение на Алтае

12.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Вертолет Robinson, по предварительной информации, потерпел крушение над озером Телецкое на территории Республики Алтай, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. В ГУ МЧС сообщили, что на борту вертолета находились пять человек.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку сообщений очевидцев, передает РИА «Новости».

Источник ТАСС сообщил, что вертолет потерпел крушение в 40 км юго-восточнее населенного Артыбаш в труднодоступной местности в акватории Телецкого озера.

Вертолет выполнял экскурсионный полет, передает «Интерфакс».

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