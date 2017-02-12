ВМФ России впервые за полвека получит новый, не имеющий аналогов ледокол

Отечественному кораблестроению — 350 лет. Как выглядел и где строили первый российский фрегат "Орел"? И какие современные корабли строят сейчас на верфях Санкт-Петербурга?

Комплекс постановки радиоэлектронных помех, зенитные комплексы с пусковыми установками подпалубного расположения, артиллерийская установка, аналогов которой ни в России, ни в мире на сегодняшний день нет. Новейший фрегат "Адмирал Горшков" — самый современный военный корабль-невидимка в России. В числе основных преимуществ — большая походная дальность. Финальные испытания начнутся уже в конце этого месяца, а летом фрегат будет передан флоту.

Село Дединово у подмосковной Коломной. Да, именно Петр I создал в России регулярный флот, но зародилось корабельное дело при его отце Алексее Михайловиче. По указу царя 350 лет назад в этих местах приступили к строительству 22-пушечного фрегата.

"Для строительства кораблей европейского класса нужен было лес сушить от одного до трех лет. Доски и брусья были сысканы у местных крестьян. Часть древесины осталась от строительства Москворецкого моста", — рассказал экскурсовод Сергей Кочетков.

Место для строительства выбрали не случайно. Там, где сегодня памятный знак и Троицкий храм, когда-то была старейшая судоверфь. Дединово славилось отечественными корабелами и плотниками. Руководить работами пригласили голландских мастеров.

Первый отечественный корабль "Орел", построенный по европейским технологиям, имел весьма интересную особенность. Судно морского класса способно было пройти и по речному мелководью, преодолеть путь по Оке и дальше по Волге вплоть до Астрахани. Все благодаря тому, что осадка у морского корабля была всего полтора метра.

Построенный в рекордно короткие сроки корабль должен был сопровождать торговые суда в Персию, пересекая Каспий. Впрочем, первое плавание оказалось и последним. Корабль оказался там, где разгорелось восстание Стеньки Разина, и был брошен. Еще недавно казалось, что и сегодня отечественное кораблестроение чуть ли не брошено.

Петербург. Отечественное ноу-хау XXI века. Морской тральщик. Корабль противоминной обороны с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика. Подобная технология используется в России впервые.

"Смола пропитывает все волокна стеклоткани, и получается монолитная огромная чаша. Это первый этап строительства. Дальше эту чашу нужно разметить и наполнить переборками, выгородками, то есть превратить этот гигантский бассейн уже в корабль", — рассказал Шкарбанов Игорь, начальник цеха стеклопластикового производства Средне-Невского судостроительного завода.

Балтийский завод. В начале прошлого века здесь была сооружена первая боевая русская подводная лодка. Сейчас активно строят новейшие ледоколы.

Ровесник революции 1917 года, некогда самый мощный в мире арктический ледокол "Красин" сегодня выглядит весьма скромно рядом с "Арктикой" — самым большим, современным и мощным двухреакторным атомным ледоколом. Новейшая конструкция позволяет регулировать глубину погружения в воду ледокола, а это значит, что он будет проводить караван судов и во льдах, и в устьях рек.

Длина — почти 200 метров, ширина – 34, высота — с девяти этажный дом. Два реактора по 175 мегаватт каждый. Достаточно, чтобы обеспечивать энергией крупный город несколько лет. Да и сам ледокол может работать годами в автономном режиме, не заходя в порты. "Арктика" станет головным судном в группе новых атомных ледоколов, которые позволят России обеспечить лидерство в высоких широтах. Аналогов, говорят специалисты, в мире сегодня нет.

"Благодаря своей мощи, толщине корпуса, которая достигает до 40 миллиметров, ледокол способен проходить льды до трех метров. Ни одно судно в мире не может с такими льдами справиться", — отметил Сергей Черногубоский, руководитель проекта ледокола "Арктика" Балтийского завода.

На другом берегу Невы — старейшие Адмиралтейские верфи. И там тоже есть своя гордость — ледокол "Илья Муромец". Это сразу и морской буксир, и патрульный корабль. На борту — оборудование для локализации разлива нефти или тушения аварийных объектов. В состав ВМФ новый ледокол войдет впервые за последние полвека.

"В рамках программы импортозамещения нам удалось применение на этом ледоколе отечественного оборудования, в частности, электростанции, системы управления судном. Огромное количество насосов, механизмов, вспомогательного оборудования — все это российского производства", — рассказал Юрьев Андрей, главный конструктор ледокола "Илья Муромец".

Вообще общей тенденцией в последние годы, стал выбор в пользу отечественных поставщиков оборудования и корабельных систем.

"Мы до 2030 года сверстали программу развития судостроения, которая обеспечивает загрузку всех наших предприятий", — заявил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ.

Весьма показательно выглядит Северная верфь в Санкт-Петербурге. Там Судостроительная корпорация запустит первый пилотный проект, на котором планируют реализовать комбинацию всех возможных передовых технологий, существующих в мировом судостроении.

"Это будет северная точка для возможности строительства крупнотоннажных судов — как военных, так и гражданских, так и с точки зрения корпусного производства, заготовительного, возможностей перемещения крупных секций строительства мегаблоков. Это будет первый опыт, который в Европейской части России будет как раз создан на Северной верфи, после чего от этой точки пойдет распространение уже типовых решений на все остальные верфи", — отметил руководитель ОСК Алексей Рахманов.

В год 350-летия спуска на воду первого российского военного корабля о важности отечественного судостроения говорят часто и много. Знаковая дата — еще впереди — 29 июня. Это день, когда был издан судьбоносный указ царя Алексея Михайловича. День, который уже не раз предлагали сделать общим профессиональным праздником судостроителей.