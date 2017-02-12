ХватитУбивать: флешмоб в защиту детей Донбасса набирает обороты в соцсетях

Конфликт, разгоревшийся в 2014, скоро начнет отсчитывать третий год, но, к сожалению, новостная повестка ежедневно свидетельствует, что скорого конца у него не предвидится. Война на юго-востоке Украины унесла десятки тысяч жизней, среди которых сотни детских, и еще больше искалеченных детских душ, которые ничего в своей маленькой жизни, кроме войны, не видели.

Не менее страшно, что война уже не вызывает былого резонанса и становится обыденностью. Политики систематически демонстрируют бессилие в вопросе прекращения войны, отделываясь приевшимися дежурными фразами, от которых не приходится ждать эффективности. В такой ситуации заявить о себе решила народная дипломатия. Российский федеральный телеканал запустил флешмоб «Хватит убивать», призванный защитить детей, страдающих от войны в провозглашенных республиках Донбасса.

Цель акции вернуть тему пылающего Донбасса в центр общественного внимания, ведь чем больше людей ее поддержат, тем сложнее будет политическому миру от нее отмахнуться.

Накануне РЕН ТВ и Пятый канал провели музыкальный благотворительный марафон «Хватит убивать!» в защиту детей Донбасса.

В прямом эфире выступили Александр Ф. Скляр, Вадим Самойлов, Юлия Чичерина, Вадим Степанцов, группы "Земляне", "Пикник" и многие другие. Все средства, собранные во время телемарафона, будут направлены в детские дома, сады и школы юго-востока Украины.

Флешмоб поддержали тысячи людей по всему миру, среди которых гражданские активисты, общественные деятели, известные актеры, спортсмены, звезды эстрады и просто неравнодушные граждане. Чужих детей не бывает, именно таким посылом руководствуются участники флешмоба.

Среди участников флешмоба и херсонский политик, экс-нардеп Верховной Рады Алексей Журавко. «Я сам инвалид первой группы, не имею руки и ног.

Я принял решение бороться за правду, за мир, за свободу без фашизма и нацизма, а также против сегодняшней украинской власти, которая расстреливает свой собственный народ, убивает детей, стариков, разрушает инфраструктуру.

Я сам побывал в Донецке, видел, какое горе и какая трагедия там. Страшно, что сегодня гибнут дети. Больше 200 детей уже погибло, от этой гражданской, никому не нужной войны.

Сегодня я хочу обратиться ко всем единомышленникам, таким же как я. Давайте поддержим флешмоб, присоединяйтесь - #хватитубивать детей Донбасса. Хочу сказать, что от каждого из вас зависит судьба не только Донбасса. Всем желаю мира. Мир - это наше будущее», - отметил политик в соцсети.

Поддержать акцию может любой человек, для этого надо разместить свое фото в сети Интернет с хэштегом #хватитубивать.