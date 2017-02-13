Жители Хакасии стали чаще «забывать» про кредиты

Просрочка по кредитам в регионе за год выросла на 31%. Это высокий показатель. В среднем по России — рост лишь на 13%.

Объединённое кредитное бюро посчитало просрочки жителей России по кредитам. Получилось, что объём задолженности физических лиц с просрочкой платежа от одного дня увеличился в среднем по стране на 13%. Таковы итоги 2016. Если в деньгах, то россияне вовремя не заплатили 1,30 трлн рублей.

Если сравнивать с 2015, то показатели выглядят неплохо. Судя по цифрам, россияне стали меньше "забывать" платить кредиты вовремя. В 2015 году показатель просрочки по кредитам увеличился на 49% к 2014 году. Объем «плохих» долгов с просрочкой платежей сроком больше 90 дней вырос за год на 13%, в 2015 году — на 51%.

Как подсчитали в объединённом кредитном бюро, самые высокие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности отмечаются в Калмыкии (плюс 108%), Еврейской АО (рост на 47%), Марий Эл (плюс 42%), Хакасии (рост на 31%), Забайкальском крае (плюс 27%), пишет "Росбалт". Всего же темпы роста объема просрочки, превышающие среднероссийский показатель, отмечены в 41 регионе.

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