Аэропорт Гамбурга закрыли после отравления 68 человек неизвестным веществом

13.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Аэропорт Гамбурга закрыли после отравления 68 человек неизвестным веществом

Веществом, вызвавшим у находившихся в аэропорту Гамбурга пассажиров кашель и затруднение дыхания, вероятно, был перцовый газ. Об этом в воскресенье, 12 февраля, представитель службы спасения заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По предварительной версии, неизвестный распылил газ из баллончика, который впоследствии был обнаружен в аэропорту. Предположительно, вещество распространилось через систему кондиционирования. «По нашей оценке, речь не идет о террористическом акте», — добавили спасатели.

Всего пострадали 68 человек, девять были госпитализированы. Полиция ведет расследование произошедшего.

Ранее 12 февраля стало известно о закрытии аэропорта немецкого Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества. Пострадавшие жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз. По прошествии некоторого времени воздушное сообщение было возобновлено, пожарные открыли доступ к терминалам аэропорта.

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