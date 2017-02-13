Александр Лукашенко: В мясо-молочной войне с Россией обречен на проигрыш

Москва и Минск продолжают искать выход из тупика: нефтегазовый конфликт между ними быстро дополнился мясо-молочным, причем Лукашенко выразил готовность перевести его в «горячую стадию», начав преследование руководства Россельхознадзора. Но это противостояние Минск неизбежно проиграет: статистика беспощадна – зависимость белорусских пищевиков от России близка к абсолютной.

Обостряя отношения с Россией, президент Белоруссии Александр Лукашенко создает огромные риски для ряда ведущих отраслей белорусской экономики, критически зависящих от экспорта в РФ. Особенно уязвимым оказывается пищепром, который в принципе не сможет переориентироваться на альтернативные рынки (прежде всего Евросоюза), если российская сторона продолжит вводить ограничения на ввоз белорусской продукции. Ущерб от первых ограничений под предлогом их несоответствия нормам ЕАЭС уже оценивается в миллионы долларов.

Говядина не той системы

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов с нескольких предприятий Минской области, которые подозреваются в реэкспорте с Украины. При этом ведомство выразило «глубокую озабоченность» несоответствием белорусских продуктов требованиям законодательства РФ по качеству и безопасности. Это не придирка: запрещенное к ввозу мясо содержало следы перемаркировки. Кроме того, по данным статистики информационной системы Россельхознадзора «Аргус», импорт говядины из Белоруссии в Россию в прошлом году вырос со 132 до 153 тысяч тонн и ровно в таком же объеме (порядка 20 тысяч тонн) белорусские предприятия увеличили ввоз говядины с Украины.

Белорусская сторона отреагировала на эти «санкции» в привычном стиле, хорошо знакомом по истории с «Уралкалием», когда к хозяйственному спору незамедлительно подключились силовые структуры. Сперва Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, после чего МВД республики сообщило о планах провести проверки по признакам преступлений по ст. 249 белорусского УК («Дискредитация деловой репутации конкурента»). По оценке МВД, только в Минской области 96 сельхозпредприятий, которым ограничили поставки, понесли убытки порядка 2,5 млн долларов. В ответ Россельхознадзор отменил плановую инспекцию предприятий в Белоруссии из-за «возможных провокационных действий со стороны Минска».

Но вскоре за «наездом» последовал «откат»: белорусская сторона сама попросила Россельхознадзор начать отслеживание ввозимой в Россию пищевой продукции от пункта пересечения границы до места реализации при помощи информационной системы «Меркурий» и всё того же «Аргуса». Теперь региональные ветеринарные органы смогут принимать решение о допуске белорусской продукции на рынок только после проверки информации о прохождении партии товара через границу.

Но реэкспорт украинского мяса далеко не единственная российская претензия к белорусской стороне. С начала года при отборе проб на границе было неоднократно выявлено несоответствие «братской» пищевой продукции нормам и требованиям ЕАЭС. В частности, в мясе ряда птицефабрик была обнаружена патогенная микрофлора, в том числе сальмонелла, вскрылись и недопустимые случаи использования белорусскими производителями сухого молока. В общей сложности в январе было отмечено более 40 попыток ввоза партий белорусской молочной и мясной продукции, не соответствовавшей нормативам. Поэтому, как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано, импорт говядины из Белоруссии в Россию может быть приостановлен в принципе.

Конкуренция повышенной остроты

«Фактически ни один сегмент экономики Белоруссии не готов к возможным ограничениям на ввоз своей продукции в Россию в смысле быстрой переориентации на другие рынки», – констатирует заведующий сектором Беларуси, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований НИ ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Елена Кузьмина – известный российский эксперт по экономике стран СНГ. Это прямо следует из статистики импорта белорусских товаров в Россию по итогам 2015 года (окончательные данные за прошлый год пока отсутствуют, но, по словам Кузьминой, доля России в белорусском экспорте за это время изменилась не сильно).

Первое место по объему экспорта в РФ из Белоруссии занимают молочные продукты. По данным ВТО, на Россию приходятся все 100%, цена вопроса – 1,785 млрд долларов. Почти такая же доля – 97,1% из общего объема 655,1 млн долларов – и у мясного экспорта, хотя по стоимости он находится лишь на четвертом месте.

Перенаправить свою мясную и молочную продукцию по другим каналам для белорусов практически нереально. «Диверсификация экспорта для белорусских производителей имеет значение, но другие рынки заполнены, доступ к ним затруднен. Пищевой рынок – один из самых высококонкурентных: в Евросоюзе – перепроизводство пищевых продуктов», – констатирует политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш. А в случае с наращиванием экспорта в ЕС белорусской продукции машиностроения вряд ли потеснится Германия – безоговорочный европейский лидер в этом сегменте.

Впрочем, в случае с машиностроением зависимость Белоруссии от России нельзя назвать тотальной. В 2015 году из общего объема белорусского экспорта транспортных средств и комплектующих к ним (в первую очередь речь идет о тяжелых грузовиках и сельхозтехнике) на РФ приходилось 65,8% или 1,032 млрд долларов. В экспорте оборудования и механических приборов российская доля составляла 75,6% или 817,9 млн долларов. «Но белорусское машиностроение – впрочем, как и российское – не всегда может конкурировать на мировом рынке, – комментирует Кузьмина. – В рамках Евразийского союза его продукция защищена более высокими экспортными пошлинами. Это способствует сохранению отраслей и продажам машиностроительной продукции на рынках ЕАЭС по более приемлемым ценам, но качество белорусской техники в целом не позволяет выйти на европейский или любой другой рынок».

Всё упирается в Лукашенко

За обострением российско-белорусских отношений сейчас внимательно следят многие отечественные компании. «Российских производителей молока гораздо больше занимает не вопрос, отменят или нет взаимные санкции с Западом, а то, как будет развиваться конфликт с Белоруссией – крупнейшим поставщиком молочных продуктов на российский рынок. Если на них будут введены ограничения, это, конечно, приведет к росту цен в России, но и к увеличению рентабельности в молочной отрасли и связанных секторах», – говорит руководитель аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Однако на проблемы российских молочников можно посмотреть и с другой стороны. Через некоторое время после введения антизападных контрсанкций Россия фактически открыла для белорусского молока «зеленую улицу»: в подписанном обеими сторонами прогнозном балансе на 2015 год предполагалось, что Белоруссия сможет нарастить экспорт молочной продукции сразу на 26,5% – до 4 млн тонн. В то же время заявления российских властей о приоритетной поддержке молочной отрасли (в частности, по развитию молочно-товарных ферм) пока не слишком оправдывают себя – в прошлом году производство молока в стране вновь сократилось.

«Российские производители молочной продукции могут быть недовольны присутствием белорусских товаров, но ведь российская молочная отрасль дотируется в рамках программ импортозамещения. Поэтому недовольство российских производителей, наверное, имеет отношение к качеству хозяйствования на конкретных предприятиях. Белорусским производителям не надо идти искать счастья на другой стороне, потому что они уже имеют свое место на российском рынке на законных основаниях и доказывают свою конкурентоспособность», – считает Коктыш.

По мнению эксперта, нынешнее обострение отношений между Москвой и Минском – это привычный торг, подобная история случается не первый раз. «У каждой из сторон своя правда, своя аргументация, и я думаю, что встреча на высшем уровне даст возможность найти какое-то решение. Ни Россия, ни Белоруссия не ставят под сомнение фундаментальные принципы своих взаимоотношений, а это значит, что хозяйственные споры будут так или иначе разрешены, – прогнозирует Коктыш. – Ограничения, которые уже введены Россельхознадзором, будут оспорены белорусской стороной, а каких-то других ограничений со стороны России, скорее всего, не будет. Межправительственные соглашения дают вполне достаточный простор для улаживания конфликтов. Россия, как и раньше, будет оставаться основным внешним рынком для белорусских производителей. Так было всегда, и вряд ли что-то изменится».

В то же время очевидно, что нынешняя коллизия с белорусским сельхозэкспортом далеко не последняя. В значительной мере она упирается в политическую составляющую: решением тех вопросов, которые вполне по силам бизнесу (например, в лице отраслевых ассоциаций), в Белоруссии занимается исключительно государство. Главным лоббистом белорусских интересов в экономике выступает президент Лукашенко, напоминает Елена Кузьмина. И это – постоянный фактор риска для белорусских производителей.