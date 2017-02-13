АвтоВАЗ выпустит спецверсию к юбилею «Нивы»

В 2017 году волжский автозавод представит специальную версию «Нивы», джип будет называться Лада 4х4 40 Anniversary. Проект будет разрабатываться совместно с Renault-Nissan. Завод пока не уточняет доступные комплектации и цену новой версии автомобиля. Известно, что спецверсию предприятие готовит в преддверии юбилея модели.

Отметим, «Нива» (модель Лада 4х4) поставлена на конвейер Волжского автомобильного завода в 1977 году. Сейчас, спустя 40 лет, вседорожник пройдет модификацию: новая модель будет иметь мотор, работающий на газе. Чем еще конкретно лимитированная версия автомобиля будет отличаться от классического варианта, пока неизвестно. Также производитель пока не дает информации о стоимости новой версии джипа.

Добавим, на сегодняшний день автоконцерн выпускает несколько моделей Лады 4х4: Elbrus Edition, Orange Edition / Black Edition и Snow Queen. Стоимость последней упомянутой модели составляет 532,8 тысяч рублей. Минимальная стоимость автомобиля линейки с учетом акций составляет 435,7 тысяч рублей.