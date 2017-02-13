15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Накануне этой даты в правительстве Хакасии поощрили ветеранов боевых действий и организаторов установки мемориальной плиты к памятнику «Сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах». Заместитель главы республики Владимир Крафт вручил им благодарности и благодарственные письма главы Хакасии.

— Наша встреча проходит в преддверии очень важной государственной даты — дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, — сказал Владимир Крафт. — В этот день мы говорим слова благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий. Вспоминаем героев, не вернувшихся с войны. Это люди, которые с оружием в руках выполняли боевой приказ за пределами Отечества.

За всю историю военных конфликтов после Великой Отечественной войны наша республика потеряла 76 человек. Их имена увековечены на мемориальной плите, установленной 28 октября 2016 года на Привокзальной площади Абакана, у памятника «Сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах».

Благодарности главы Хакасии удостоены автор проекта обелиска и мемориальной плиты, заслуженный архитектор РХ Григорий Кульченко (на торжество он не смог прийти по состоянию здоровья), а также спонсоры — предприниматель Герасим Капсаргин, директор Абаканского паркового хозяйства Александр Гаек, руководитель Саяногорского завода железобетонных изделий Артём Солдатов, директор АО «Стальконструкция» Денис Шабалкин.

Председателям городских и районных отделений Всероссийской общественной организации «Боевое братство» вручены благодарственные письма главы Хакасии. В их числе — ветеран боевых действий в Афганистане Анатолий Кондрашов из Черногорска.

В горячую точку он попал в 19 лет в январе 1980 года. Во время срочной службы полгода учился на танкиста в учебном подразделении в посёлке Светлый Омской области и ещё столько же осваивал тонкости военного дела в зенитном полку в Юрге.

— Ночью нас подняли по тревоге, дали на сборы три часа и на электричке отправили в Новосибирск, а оттуда эшелоном до Термеза, — вспоминает Анатолий Иванович. — Там сообщили, что через три дня едем в Афганистан. Выдали оружие, посадили на бэтээры. Первые впечатления от чужбины — страна феодалов: одни едут на роскошных машинах, другие пашут землю на быках деревянной сохой с железным лемехом. В диковинку — женщины в парандже, семенившие за своими мужьями... Мне выпало нести службу в Джабаль-Уссарадже. Охранял перевал Саланг. За год восемь раз участвовал в освободительных операциях. Помню своих однополчан — на каждого можно было положиться. Помню командира взвода Валентина Степанова, который в первом же рейде был ранен в ногу, но продолжил служить. Командира полка, которого мы называли батей. Самой большой наградой была его похвала: «Молодец, сынок», самым суровым наказанием — укоризна: «Что ж ты, сынок, творишь?». Уж лучше побил бы...

В Афганистане служил почти год, вылетел на Родину в день своего рождения, 23 ноября. Сейчас работаю на Черногорском ремонтно-механическом заводе сверловщиком. Вырастил сына и дочь, помогаю воспитывать четверых внуков. И до сих пор вспоминаю тех, кто был рядом со мной в Афганистане. Живых и погибших, но с честью выполнивших воинский долг перед Отчизной.

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