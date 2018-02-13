Бузова высказалась о жене Тарасова: «Какая-то женщина из Ростова»

Поющая телеведущая впервые позволила себе высказывание в адрес жены своего бывшего мужа. Певица откровенно рассказала об измене бывшего мужа, после которой разочаровалась в мужчинах. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись 30 декабря 2016 года.

Ольга призналась, что после развода не готова вступать в серьезные отношения. Поэтому сегодня она посвящает все свободное время семье и подругам, которых знает с детства. По мнению ведущей «Дома-2», ее будущий избранник должен быть настолько уверен в себе, чтобы не испугаться ее популярности. В то же время знаменитость не желает видеть рядом с собой мужчину, который наживается на ее успехе. Ольга отметила, что долгое время вообще не хотела встречаться с противоположным полом. Настолько сильно она разочаровалась в мужчинах и браке.

«Поклоннику придется проделать огромную работу, чтобы я смогла ему доверять. Уже год я одна, долгое время вообще не хотела общаться с мужчинами. И это абсолютно естественно после того, что со мной случилось. Категорически не понимаю человека, который семь лет спит с женой в одной кровати, а на следующий день – бац – и там уже лежит какая-то женщина из Ростова!» – отметила Ольга.

По словам звезды, она часто встречает кавалеров, которые хотят поживиться за счет ее успеха и славы. Знаменитость даже научилась распознавать непорядочных ухажеров. «Познакомилась с молодым человеком в общей компании: сидели за столом, ужинали, смеялись. Видела, что нравлюсь ему. Потом он вызвался проводить и вдруг говорит: «Давай сфоткаемся!» И все – на меня падает стеклянный купол, закрываюсь на семь замков и надеваю паранджу! «Зачем тебе фотография, когда ты и так со мной общаешься?» – подумала я», – поделилась артистка. Ольга Бузова: «Я ответила «Да!»

Телеведущая даже пыталась завести отношения за океаном, где она не настолько известна. Однако и в Америке ее настигло неприятное разочарование. Иностранец узнал, что она знаменитость и выпросил сделать с Ольгой селфи, затем сразу же опубликовал в Инстаграме. «Для меня такой «жених» сразу потерял свой шарм», – отметила звезда. Образы Ольги Бузовой: как менялась теледива

Ольга отметила, что ухажеры частенько присылают ей огромные букеты роз, а взамен требуют сделать им рекламу. «Как неприятно! Опасаюсь, это может мешать: просто уже не верю, что кто-то может быть со мной не ради выгоды», – пожаловалась ведущая «Дома-2».

Также звезда рассказала, что предпочитает отдыхать в компании родных, в ее семье даже сложилась определенная традиция. Ольга устраивает сюрпризы близким – поездки по миру. Каждый раз, выбирая новую точку на карте, певица оплачивает увлекательные приключения всем приглашенным. Обычно в этих поездках Бузова отмечает знаменательные для нее даты. Так, в прошлом году Ольга отправилась праздновать день рождения мамы в Рим, а в позапрошлом – звезда в компании близких улетела Амстердам. Однако бабушке звезды Тамаре Семеновне не всегда по вкусу экскурсии, которые выбирает внучка. Ольга Бузова балует поклонника интимными фотографиями

«На улицу красных фонарей пошли гулять с мамой и сестрой, а бабушка на «срамоту» смотреть не захотела. Обожаю путешествовать, за последний год провела за границей больше времени, чем за все пять лет брака», – поделилась Бузова.

Несмотря на неудачи в личной жизни, Ольга все еще надеется познакомиться с порядочным человеком, который подарит ей настоящую любовь и искренние чувства. «А мне нужен мужчина, который всегда поддержит и если надо – защитит от обидчиков, подставит плечо. Полюбит меня такой – непохожей на других!» – заявила Ольга в интервью изданию «Караван историй».



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