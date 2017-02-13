ДНР: Писатель Захар Прилепин стал замкомандира подразделения

В пресс-службе главы Донецкой народной республики Александра Захарченко подтвердили, что писатель Захар Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов ДНР.

Писатель также сообщил РИА Новости, что намерен оставаться в Донбассе. Ранее он в интервью "Комсомольской правде" заявил, что занял пост заместителя командира батальона спецназа ДНР.

В Кремле не стали комментировать назначение Прилепина.

"Вы знаете, что действительно есть граждане России, как и граждане других стран — Западной Европы, стран Восточной Европы, — которые по различным соображениям, по зову сердца, по иным соображениям, действительно отправляются в эти непризнанные республики, находятся там по различным поводам. Здесь я не хотел бы ничего комментировать", — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.