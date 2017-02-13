Донбасс Точки-У: получены доказательства применения оружия массового поражения

Следственный комитет России заявляет, что правоохранительным органам удалось оперативным путём получить «неопровержимые доказательства» использования Вооружёнными силами Украины оружия массового поражения — тактических ракетных комплексов «Точка-У». По данным СКР, они были применены против мирного населения в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины.

По имеющимся у следствия данным, против мирного населения Донбасса были применены ракеты, снаряжённые осколочно-фугасными и кассетными зарядами, сообщила и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СКР Светлана Петренко.

«Безусловно, такое вооружение можно отнести к оружию массового поражения, обладающему крайне высокой поражающей способностью на большой площади. Оно предназначено для нанесения массовых потерь или разрушений, а также направлено на поражение неограниченного числа людей в зоне действия оружия», — подчеркнула Петренко.

СК получил доказательства применения ВСУ комплексов «Точка-У» против населения в Донбассе

Международные договоры запрещают использование оружия, которое не оставляет шансов выжить как воюющим сторонам, так и гражданским лицам в военных конфликтах. Применение вооружения неизбирательного действия в зоне населённых пунктов неизбежно влечёт за собой потери и ранения среди мирных жителей, а также необратимое повреждение гражданских объектов, отметили в СК.

«Использование подобного оружия свидетельствует о том, что киевская власть преследует цели тотального уничтожения населения и инфраструктуры юго-востока страны. Подчеркну, что следователями СК России в тесном взаимодействии с оперативными службами будет продолжена работа по установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений против мирных граждан на территории юго-востока Украины, независимо от периода их совершения», — заявила Петренко.

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На прошлой неделе заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил о переброске на линию соприкосновения войск в Донбассе восьми комплексов «Точка-У».

«Мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки. На территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из Краматорска два ракетных тактических комплекса «Точка-У», а в Новобахмутовке на железнодорожной станции выгрузились ещё шесть «Точек-У», — заявил Басурин.

Кто, если не мы

В июне 2014 года в СКР было создано управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны в юго-восточных регионах Украины.

Управление занималось расследованием в отношении Надежды Савченко и командиров батальонов «Айдар», «Донбасс» и «Днепр-1», возбудило уголовное дело о геноциде русскоязычного населения Донбасса, а также неоднократно выступало с сообщениями о применении украинской армией запрещённых видов оружия — фосфорных и кассетных боеприпасов.

На основании материалов уголовных дел СК была подготовлена и в 2015 году издана книга «Трагедия юго-востока Украины. Белая книга преступлений», в которой приведены свидетельства участников событий, фотодокументы и материалы международных организаций, фиксирующие доказательства военных преступлений на территории Донбасса.

В производстве СК России находятся десятки уголовных дел о военных преступлениях в зоне конфликта на Украине. Эти дела касаются многочисленных убийств гражданского населения, применения запрещённых средств и методов ведения войны, геноцида, похищения людей. Помимо этого идёт расследование дел по фактам воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов и их убийств, а также наёмничества.

РИА Новости

Первое сообщение от СКР по военным преступлениям в Донбассе датируется 30 мая 2014 года.

«Виновные в гибели мирных граждан и детей по всем канонам международного права должны нести за это ответственность. И если сегодня в мире нет ни одного государства, которое способно признать очевидное, что действия властей Украины преступны, то Следственный комитет России, возбуждая уголовное дело, берёт на себя такую ответственность, — заявил Владимир Маркин, который тогда занимал пост руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СКР. — Неизбежный суд ждёт каждого причастного к преступлениям — от рядового бойца Нацгвардии до тех, кто отдаёт им приказы убивать мирных граждан».

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал RT, что деятельность СКР не является мнимой или бесполезной.

«СК абсолютно правильно делает, что готовит документы и передаёт их в соответствующие органы. Ведь никто не гарантирует, а многие надеются, что нынешняя киевская власть не продержится на штыках долго. Придут другие люди — и вот тогда будут востребованы все эти документы. А если они сейчас не будут юридически правильно оформлены, то никакой силы не возымеют», — пояснил Кошкин.