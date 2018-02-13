Экс-супруга «самого красивого преступника» отомстила ему за Бузову

Бывшая жена "самого красивого преступника" Джереми Микса Мелисса была запечатлена в компании Дональда Фриса, американского диджея и наследника многомиллионного состояния. Западные таблоиды отмечают, что девушка никак не может смириться с тем, что Джереми больше не принадлежит ей, и всячески старается вернуть его, пытаясь вызвать в нём ревность.

В 2008 году Микс женился на медсестре по имени Мелисса, в 2009 году у них родился сын Джереми Микс — младший. В 2014 году Джереми посадили в тюрьму на два года за хранение оружия. Всё это время Мелисса ждала его. Но из-за решётки Микс вышел с титулом "самого красивого преступника в мире", и успех, видимо, ударил Джереми в голову.

Чуть позже Джереми пригласили в турецкий город Бодрум. Там он познакомился с наследницей империи Topshop Хлоей Грин. Но это была не обычная встреча... Через некоторое время в Сети появились фото, на которых Джереми и Хлоя целуются. Мелисса была в ярости! В октябре 2017 года Микс ушёл из семьи и продолжил отношения с миллионершей.

После расставания с Джереми Мелиссе было тяжело. Несколько месяцев она отказывалась смотреть на его фотографии. Она чувствовала себя преданной, а он в это время кутил на яхте. Его поездка в Москву стала последней каплей для Мелиссы.

Джереми не просто снялся в клипе Wi-Fi Ольги Бузовой, но британские СМИ увидели между "самым красивым преступником в мире" и российской звездой нечто большее.

Тогда девушка решила раз и навсегда забыть своего бывшего мужа и наконец обратила внимание на себя. Фотографы заметили Мелиссу рядом с американским диджеем и наследником многомиллионной компании по производству стекла Дональдом Фрисом. Друзья Мелиссы рассказывают, что она предпринимает много усилий для того, чтобы их совместные фото с Дональдом стали достоянием гласности.

"Мы все понимаем, что адресат у этих фото — один... Она хочет, чтобы Джереми начал ревновать её или хотя бы думал, что у неё в жизни тоже всё прекрасно!"



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