Говорухин раскритиковал нападки на фильм Учителя «Матильда»

Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, комментируя ситуацию вокруг еще не законченного фильма Алексея Учителя «Матильда», назвал недопустимыми любые нападки на произведения искусства и свободу творчества.

По словам Говорухина, стремление некоторых лиц подменить собой органы государственной власти и делать выводы о возможности того или иного художественного произведения существовать, наносит ущерб общественной нравственности.Говорухин напомнил, что Конституция страны гарантирует всем гражданам свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, пишут «Известия».

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение «Христианское государство Святая Русь», угрожавшее кинотеатрам из-за фильма «Матильда,» не зарегистрировано Минюстом и расценивается как экстремистское. Песков заявил также, что государство будет жестко реагировать на угрозы в адрес Учителя.

После заявлений депутат Госдумы Наталья Поклонская также начала призывать к проверке «Христианской Руси», хотя ранее не выступала против развернутой им кампании и лишь требовала проверить сам фильм Учителя.

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