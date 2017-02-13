Гройсман: Странная блокада Донбасса. Пахнет керосином

Знаете, тут глобальной зрадой попахивает: лучшие сыны и дочери Украины блокируют контрабанду в ДНР и ЛНР, а премьер Гройсман заявляет о грядущих массовых отключениях украинских потребителей. Говорит, все, п...ц, будут веерные отключения, детки в «садочках» замерзнут, жилые массивы мегаполисов погаснут. Да как так?! На четвертом месяце отопительного сезона паникующий премьер Украины созывает чрезвычайное заседание Энергетического штаба.

Повестка дня тревожная: ЮАР и Австралия не могут компенсировать донецкий уголь.

Точнее, как все знают, уголь антрацитовой группы нам поставляется прямиком из Роттердама. Любой ребенок вам расскажет о «Роттердамском плече», которое используется при расчетах за поставки черного золота из Голландии. Но в ходе двадцатидневной блокады выяснилось, что Роттердам в ж…пе, угля нет, и «альтернативы поставкам из ДНР нет». Энергетический штаб подготовил аналитический отчет, написанный явно под диктовку Кремля. Оказывается, до марта мы не протянем. Ганна Гопко (председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам) уже готовится вылететь в Австралию, чтобы заключить новые выгодные контракты. И заодно выяснить, куда делись четыре танкера с углем, зафрахтованные Минтопом через Роттердам по формуле «жидкий антрацит».

Министр топлива и энергетики Игорь Насалик сохраняет полное спокойствие. Он всю зиму сидел в Эмиратах, надеясь, что все само собой рассосется. Насалик опытный политик. Долгое время занимается культуризмом и поэтому все свои силы направляет на прокачивание дельтовидной и ягодичной мышц. Знает, что это ему пригодится в ближайшем будущем. Некоторое время вместо Насалика работала СБУ, делая заявления о веерных отключениях. Теперь Игорек вернулся из Эмиратов и все свалил на Гройсмана.

Говорит, если будет принято «политическое решение», то сразу же найдут замену донецкому антрациту. Надо всего лишь 15 миллиардов гривен. Не будет принято решение – он возьмет автомат и освободит «оккупированные территории». Понятное дело, что брать автомат Игорь не станет, поскольку он, повторю, опытный политик из Калуша. Как только дело пахнет керосином, причем не важно каким, Насалик мгновенно уезжает в Эмираты. Там, с…ка, тепло.

Остается Гройсман. Ему предстоит непростая миссия: сыграть роль Путина. Помните блокаду Крыма, организованную неистовыми татарскими батальонами? На полуострове начались веерные отключения, изменники Матькивщины стали замерзать, как вдруг прилетел Владимир Владимирович и включил свет. Все тут были в ах… то есть очень удивились.

Но как Гройсман станет Путиным?! Это же, во-первых, настоящая державная зрада. Во-вторых, где он, б…ть, возьмет столько антрацита? ЮАРовские шахтеры, конечно, молодцы: встали на трудовую вахту, нарубили уголька, но Генеральная прокуратура установила: не то! Не горит он, падла, в национальных топках. Зрада? Несомненно. Та же ерунда с Австралией. Ведутся переговоры о поставках свежего антрацита из США, но Трамп ведет себя странно. То встречается с Тимошенко, то звонит Порошенко, то вообще мексиканцев депортирует. Что делать?

Гройсман призывает экономить. По его словам, пришло время сцать в душе, поскольку каждый такой акт приближает энергетическую независимость Украины. С газом у нас все в порядке: европейские нефтяники из Словакии и Венгрии качают чистый еврогаз прямо в украинскую трубу. Правда, никто не знает, сколько его там осталось в подземных хранилищах, поскольку статистику насчет динамики потребления перестали публиковать в январе. Ну, чтобы не пугать патриотов и не расстраивать людей с неадекватной психикой, в частности спикера Парубия.

Мы, конечно, будем экономить. Тем более что блокада «оккупированных территорий», которая идет всего три недели, продемонстрировала последние слабые места. Надо всего лишь научиться жить без электричества и тепла. Но все равно Гройсман должен нести ответственность. Он совершенно не подготовился к блокаде и явно не будет вместе с Насаликом ездить по стране и включать свет. Конечно, остаются ядерные станции. У нас этого добра много. Гройсман недавно учил дежурную смену АЭС управлять реактором, все закончилось очень хорошо, никто не погиб. Однако пока существует проблема обогрева ураном жилых домов украинцев. Не все еще готовы к высокому уровню радиации.

Следующий момент: патриоты не без оснований задают вопрос: а почему по нашей суверенной территории агрессор качает газ в ЕС, наживаясь за счет героев АТО, которые третий год ведут антитеррористическую операцию? Очень здравая мысль пришла в голову «правосеку» Ярошу, который предложил подорвать трубу, чтобы усилить энергетическую независимость нации. К сожалению, очень много зрадныков оказалось на руководящих должностях, и идея Яроша не была реализована. Сам «правосек» приуныл, стал вышивать бисером, разрабатывая правую руку, сошел с политической сцены и лишь изредка лепит вместе Борей Филатовым (мэр Днепра) пельмени на его даче.

Владимир Гройсман за панические настроения и подмахивание интересам Кремля должен уйти в отставку. Юля (та, которая была с Трампом) зарегистрировала соответствующий проект постановления, однако потом отозвала его. Но, вне всякого сомнения, веерные отключения и замерзшие батареи резко повысят уровень патриотизма среди населения. Криптобандеровцы сбросят маски агентов Кремля и единой колонной пойдут на защиту независимости Украины. Надо вводить военное положение. Оно (положение), безусловно, согреет. По словам народной депутатки Рачковой, в положении все пойдут работать на заводы. Правда, заводов у нас почти нет, но можно ведь подметать цеха и согреваться. Логика железная. Плюс всегда есть надежда на прилет инопланетян, которые в ходе контакта с Гопко создадут межгалактическую коалицию против Путина и предоставят нам новые источники энергии в виде жидких батарей.