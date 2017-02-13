Импортозамещающее производство для сельского хозяйства наладят под Калугой

13.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

 

 

 

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Производство товаров для сельского хозяйства наладят в технопарке «Росва» в Калужской области. «Биотехнологический комплекс» в составе технопарка намерены вывести на полную мощность. Отметим, предприятие специализируется на глубокой переработке зерна и изготовлении клейковины, крахмала и других продуктов, большая часть которых сейчас импортируется в Россию.

Цикл производства предприятия включает этапы это выращивания пшеницы до глубокой переработки зерна. Известно, что после выхода на полную производственную мощность годовой объем переработки в комплексе составит порядка 250 тысяч тонн зерна пшеницы. В развитие производства инвестировано около 30 миллиардов рублей.

Отметим, предприятие займется изготовлением крахмала и клейковины, глюкозно-фруктозного сиропа и моногидрата глюкозы, сорбитола, кормовой добавки, используемой в различных отраслях сельского хозяйства. На сегодняшний день большая часть этой продукции ввозится в Россию из-за границы.

Добавим, «Биотехнологический комплекс-Росва» специализируется на глубокой переработке пшеницы, предприятие пока не имеет мировых аналогов. В составе комплекса в калужском технопарке «Росва» с 2015 года действует новейший элеватор.

 

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