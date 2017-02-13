Из-за гололёда машине с краном пришлось дрифтить в Абакане

Неподсыпанная дорога и торопливость сыграли злую шутку с водителем крана в Абакане. В сети появилось видео дрифта на спецтехнике.

На дорогах Абакана опасно. Автолюбителям сложно маневрировать по неподсыпанным улицам. Скользкая дорога стала одной из причин ДТП на улице заводская. 11 февраля днём водитель машины с краном, видимо, поспешил закончить манёвр на зелёный мигающий. При повороте направо тяжёлую технику занесло. Транспорт слегка задел ВАЗ, стоящий на светофоре, и немного подрифтил. В аварии никто не пострадал, случайный свидетель происшествия выложил запись с видеорегистратора в сеть.

Автолюбители отмечают, что наиболее аварийноопасная ситуация складывается на окраинах республиканской столицы. Туда коммунальщики с песком, похоже, не могут добраться.

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