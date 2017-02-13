Марин Ле Пен поддержала полицию против арабов и негров в пригороде Парижа

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выразила поддержку полиции в связи с протестами в пригороде Парижа. Она назвала «недостойными» высказывания политиков, которые заявляют о расизме среди полицейских.

Ле Пен заметила, что некоторые хулиганы ищут любую возможность, чтобы излить свою ненависть к Франции, свою ненависть к правовому государству, к полиции, разрушая, ломая и нападая на силы правопорядка, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио Europe 1.

Кроме того, глава «Нацфронта» подняла вопрос о возвращении высшей меры наказания – смертной казни. Она выразила поддержку этой мере, отметив, что если французы хотят вернуть смертную казнь, следует провести референдум по данному вопросу.

Также Ле Пен заявила, что считает единую европейскую валюту – евро – политическим оружием, используемым с целью шантажа ряда стран. «Если народ хочет быть свободным, то он должен иметь свою валюту», – заявила она.

Напомним, в субботу порядка 2 тыс. участников протеста вышли на улицы города Бобиньи в северо-восточном пригороде Парижа, требуя «Справедливости для Тео». Гнев жителей вызвал инцидент с задержанием молодого человека по имени Тео, произошедший на прошлой неделе в Оне-су-Буа.