Панайотов обрушился с критикой на «Саратовские авиалинии» после крушения Ан-148

13.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Панайотов обрушился с критикой на "Саратовские авиалинии" после крушения Ан-148
Певец Александр Панайотов шокирован сервисом на борту самолётов "Саратовских авиалиний" и авиапарком после падения Ан-148. Об этом сообщают "Дни.ру".

— Меня всегда возмущало, что в Саратов не летает ни одна авиакомпания, кроме "Саратовских авиалиний". Монополисты со старыми самолётами и непотребным сервисом, — отметил Панайотов.

Напомним, самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение днём 11 февраля в Подмосковье. В результате произошедшего погиб 71 человек.

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