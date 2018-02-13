Панайотов обрушился с критикой на «Саратовские авиалинии» после крушения Ан-148



Певец Александр Панайотов шокирован сервисом на борту самолётов "Саратовских авиалиний" и авиапарком после падения Ан-148. Об этом сообщают "Дни.ру".

— Меня всегда возмущало, что в Саратов не летает ни одна авиакомпания, кроме "Саратовских авиалиний". Монополисты со старыми самолётами и непотребным сервисом, — отметил Панайотов.

Напомним, самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение днём 11 февраля в Подмосковье. В результате произошедшего погиб 71 человек.



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