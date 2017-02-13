Почему прокурор Карелии Карен Габриелян защищает клан Шмаеников-Свидских? В чем интерес?





На днях в Карелию приезжала комиссия СПЧ, вот первые отзывы в СМИ:



«Такого ни в одном регионе не видела!» Эти слова возмущенно произнесла член СПЧ, юрист Ирина Киркора, рассказывая о мытарствах дольщиков «Саны». Сделки, в результате которых сотни семей оказались чуть ли не в пожизненном рабстве перед строительной компанией, она назвала кабальными.



— Продажа квартиры по найму — такого ни в одном регионе не видела! Михаил Федотов, юрист с мировым именем, тоже удивился и заявил, что слышит о такой практике впервые.



По словам Ирины Киркора, квартиры, которые стоят 2 миллиона, в результате обходятся семье в 8 миллионов. Люди не могут выплатить неподъемные суммы, возвращают квартиры — и все равно остаются должниками, с детьми оказываются на улице.



Юрист Киркора поражена, что ни один суд в Карелии не признал эту сделку кабальной. Она назвала агрессивной подобную манеру ведения бизнеса, мошенническими схемы, по которым продаются квартиры, упомянула о поддельных подписях. Она передала мнение обманутых людей, которые связывают свои проигрыши в судах с семейными связями владельцев компании.



Прокурор Карелии Карен Габриелян взял слово и призвал не политизировать конфликт. Он убежден, что нельзя называть эти сделки кабальными. Прокурор сообщил, что сейчас рассматривается уголовное дело в отношении посредников.



Странная ситуация, не находите? Такая самоотверженность и уверенность. И тут мне вспомнилась кое-какая информация из прошлых публикаций:



Несколько раз я обращался в прокуратуру г.Петрозаводска, но прокурор сказала, что не может мне помочь. Она и сама попала в похожую историю, но смогла в досудебном порядке решить с ООО «Сана» вопрос, хотя по ее признанию это было не просто. Единственное, в чем помогла прокуратура, я через 10 месяцев смог добиться возбуждения уголовного дела, но по 303 ст., которое, по словам следователя будет прекращено.



Это из пятой части нашей серии публикаций



Странная, очень странная позиция прокурора Габриеляна.Не через него ли представительница прокуратуры "решала вопросы"? Прокуратуру Карелии он возглавил в конце 2011 года, "Сана" уже вовсю окучивала людей, группировка набрала реальную силу. Зато он засветился в поддержке законопроекта, практически запрещающего любые массовые митинги в Карелии:



Губернатор с прокурором испугались массовых протестных акций в Карелии. Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии большинством голосов рекомендовал 19 января депутатскому корпусу поддержать в первом чтении проект губернаторских поправок в региональный закон о проведении в республике митингов, демонстраций, шествий и пикетов. Одобренные комитетом поправки фактически лишают органы местного самоуправления права согласования массовых публичных акций – по предложению главы Карелии Александра Худилайнена, прокурора республики Карена Габриеляна и депутатов Ольги Шмаеник и Тимура Зорнякова.



Как видим, глава Карелии Худилайнен, Прокурор Карелии Габриелян и жена одного из фигурантов, зам.председателя ЗакСо и депутат Единой России Ольга Шмаеник - это одна команда.

Часть 1: Криминальный беспредел застройщиков в Карелии

Часть 2: Обращения потерпевших в Прокуратуру

Часть 3:Криминальный беспредел в Карелии - дело рук граждан США, при поддержке местной Единой России?

Часть 4: Продолжение истории и свидетельства соучастия представителя ЕР в деятельности американского супруга

Часть 5: В Карелии выгонят на улицу ветерана Афганистана:

Часть 6: 2008-2009 годы становления организованной преступной группы в Карелии:

Часть 7: На помойке со своим спиногрызом жить будете - муж депутата ЕР и гражданин США женщине с ребенком

Часть 8: Выселение ветерана Афганистана:

Часть 9: Отчаявшиеся жители Карелии ищут поддержки в Финляндии

Часть 10: Мастер-класс беспредела от Единой России, властей и силовиков Карелии