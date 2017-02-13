Пранкеры разыграли конгрессвумен США: Россия атакует Лимпопо и установили режим Айболита

Пранкеры связались с Максин Уотерс, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Пранкеры Лексус и Вован, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, дозвонились до члена Палаты Представителей Конгресса Максин Уотерс.

В ходе разговора пранкер выбил признание Уотерс о том, что президент США Дональд Трамрп хочет снять санкции с РФ.

"Так что он говорил о том, чтобы их снять, а потом говорил о том чтобы их пересмотреть. Так что я не знаю какие у него планы, но он наверно понял, что их непросто будет протолкнуть через Сенат, так что сейчас он сдал назад", - отметила конгрессвумен.



Кроме этого, она рассказала пранкерам о сорстоянии Хиллари Клинтон после поражения в выборах президента. По ее словам, демократ очень переживает по этому поводу и, возможно, будет переживать всю оставшуюся жизнь.



"Это огромное разочарование, и весьма болезненное. Так что это будет непросто забыть. Это всегда будет с ней, как один из самых больших... неожиданностей в ее жизни", - отметила в разговоре она.



После этого "Гройсман" решил обсуждать с американской эскалацию конфликта в Донбассе. При этом пранкер пошутил о том, что Россия якобы вмешалась во внутреннюю политику Лимпопо. Вспомнил он и мифических "российских хакеров".

"Может вы знаете - русские хакеры атаковали их серверы, компьютерные сервер. Они это сделали во время выборов в Лимпопо", - заявил он. При этом он добавил, что "президент Лимпопо" собирается переехать на Украину.

"Если что, США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти... места, Я думаю, нам нужно... Я не знаю сколько у нас там людей, из наших разведывательных ведомств.... Но нам нужно больше информации по этому поводу. Когда я буду разговаривать с ними, мне надо будет сделать конкретное заявление", - сказала она, рассуждая о несуществующем государстве.

Также пранкеры сообщили, что РФ атакует африканский Габон, а также обыграли обвинения Западом телеканала Russia Today в пропаганде.

- Я хотел вас предупредить о его новом оружии, о хакерском оружии. Вы знаете, что случилось с нашим президентом? Он был у себя в офисе и смотрел телевизор. И его канал сам по себе изменился на Russia Today. И там давал интервью Путин. Так что, я не знаю что, как-то они получили доступ к телевизионным каналам, - отметил пранкер.

- И со мной случилось то же самое!, -заметила конгрессвумен, - Я выступала в Конгрессе, и моя трансляция [на канале C-SPAN] прервалась, появились Russia Today и 10 минут показывали свою рекламу.