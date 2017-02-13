Производство бройлеров за 6 миллиардов запустят в Ингушетии в 2018

Первое в Ингушетии предприятие по производству бройлеров запустят в 2018 году, сообщают РИА. Годовая мощность агропромышленного комплекса, согласно проекту, составит 16,4 тысячи тонн продукции. Объект будет находиться в Малгобекском районе республики.

Отметим, площадь нового агропромышленного объекта может составить 200 гектаров, объем финансирования – 6 миллиардов рублей. На новом производстве откроют более 200 рабочих мест. Однако перед этим властям предстоит заключить договор с инвестором и принять меры по обеспечению экологической безопасности объекта. Согласно проекту, на новом объекте создадут производство замкнутого цикла. Также уже предусмотрены процессы переработки и утилизации отходов производства, часть из них будут перерабатываться с целью получения биогаза для нужд предприятия.

Согласно проекту, в состав производственного комплекса войдут цех по выращиванию бройлеров, комбикормовый завод, птицекомбинат, а также центр логистики и административный комплекс. Завершить строительство объекта планируют до середины 2018 года.

По мнению инвестора, строительство агрокомплекса не потребует привлечения дополнительных заемных средств, компания сможет полностью обеспечить финансирование проекта. Известно, что зерно для предприятия планируется закупать у производителей из республики Ингушетии и Адыгеи.