Реестр виноградников завели в России

Государственный реестр виноградников будет опубликован на сайте Минсельхоза, его формирование началось 5 февраля нынешнего года. Благодаря доступным в реестре данным россияне смогут самостоятельно определить сорт и место выращивания винограда, исользованного для изготовления для отечественного вина.

По информации ведомства, реестр стал новой государственной информационной системой учета, в которой будет содержаться подробная информация обо всех отечественных виноградниках. Из документа можно будет узнать географическое расположение, площадь возделываемого участка, урожайность и даже количество кустов и плотность посадки.

Пока неизвестно, как этот реестр будет выглядеть для пользователей, будет ли представлен в виде карты с названием места выращивания или как-либо еще, но утверждается, что информация будет открыта не только производителям и регулирующим органам, но и всем покупателям. Кроме того, дополнительную информацию можно будет получить, отправив запрос в Минсельхоз.

В Российском Союзе виноградарей и виноделов отмечают, что добивались введения реестра на протяжении пяти лет. Эксперты Союза сравнивают новый реестр с бюро технической инвентаризации, который выдает справки и заключения, необходимые для сделок с недвижимостью. Систематизация информации в реестре позволит также точно подсчитать, откуда и сколько вина поставляется на прилавки российских магазинов, а значит, повысить эффективность борьбы с контрафактной продукцией.

Добавим, согласно плану, разработанному Минсельхозом, Россия до 2025 года нарастит площади виноградных насаждений до 153,3 тысячи гектаров. Из них плодоносящие виноградники должны занимать как минимум 114 тысяч гектаров. При таких мерах ведомство рассчитывает полностью заместить импорт в отрасли.