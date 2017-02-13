С удвоенной энергией — к финалу

8 и 9 февраля команда «Саяны» провела завершающие игры в нынешнем сезоне на домашнем льду. В соперники абаканской ледовой дружине в рамках всероссийских соревнований по хоккею с мячом досталась иркутская «Байкал-Энергия-2».

Оставшиеся игры группового этапа «Саяны» проведут в Арсеньеве (16 и 17 февраля), Биробиджане (20 и 21 февраля) и Хабаровске (23 и 24 февраля). Дальше — финальный турнир, который намечен на 1 — 10 марта. В том, что наши хоккеисты пройдут в следующий этап состязаний, сомнений никаких нет. И встреча с гостями из Иркутска это наглядно продемонстрировала. Подопечные Евгения Баженова имели подавляющее преимущество в обоих матчах.

В первом поединке прорыв к воротам на 7-й минуте результативно завершил Александр Захваткин. На 22-й свой 100-й мяч за абаканский клуб забил Максим Бовт, не давший пропасть даром розыгрышу углового. Так оно потихонечку и пошло: Матвей Азаренко сделал счёт 3:0 (25), Андрей Хлюпин — 4:0 (32), причём гол получился из разряда курьёзных. Андрей отдал как бы пас, а мяч волей судеб и по недосмотру игроков соперника и вратаря вкатился в ворота. Пятый гол и вовсе вышел на загляденье — мастерски разобрался с голкипером гостей Евгений Ткачук (38). Не заставили себя долго ждать и Максим Бовт (42), и Александр Захваткин (51).

И всё же малость дёгтя на кончике клюшки «Байкал-Энергия-2» успела забросить в бочку абаканского мёда. Иркутяне заработали угловой и... на 58-й минуте наша оборона дрогнула. Это довольно метко приложился к мячу Николай Иващенко. Повторить подобное гостям больше не удалось, а вот наши ребята словно получили дополнительный стимул. Фёдор Розвезев, который проводил за «Саяны» 50-ю игру, на 65-й минуте забил 50-й мяч. И ведь как красиво всё сделал, оставив позади все иркутские преграды! А на 84-й уже принимал поздравления Андрей Ануфриенко, с довольно приличного расстояния не давший пропасть впустую свободному удару. Концовка матча — вообще хоть оду слагай. Наши с таким усердием пошли в атаку, что останавливать их приходилось лишь ценой нарушений правил вблизи ворот. Как итог — два пенальти. Оба раза с 12-метровой отметки не промазал Максим Василенко (86, 89). Но и на этом не всё закончилось — на 90-й минуте на-гора выдал гол Дмитрий Сафуллин.

Повторная встреча прошла по тому же сценарию. Абаканцы отправили в ворота соперника девять безответных мячей. Начали радовать местных болельщиков Фёдор Розвезев (4) и Александр Захваткин (6), а продолжили Максим Бовт (15), Евгений Ткачук (24) и Максим Василенко (38).

Вторая половина матча вылилась в четыре гола. Забили Дмитрий Сафуллин (59), Максим Бовт (61), Матвей Азаренко (67, с углового) и Фёдор Розвезев (70).

Ну а запомнилась игра не только результатом, но и трогательной церемонией проводов из большого спорта двух теперь уже бывших представителей «Саян» — Алексея Терентьева и Дмитрия Атапина, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю абаканского клуба. Не подкачали в этот вечер и нынешние хоккеисты, сделавшие своей игрой подарок ветеранам спорта.

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