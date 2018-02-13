Сергею Соседову поставили серьезный диагноз



Сергей Соседов целиком обследовался. В итоге, врач поставил музыкальному критику неутешительный диагноз.

Восемь с половиной лет назад у Сергея Соседова умер отец. У него обнаружили рак легкого. Мужчина до 76 лет проработал милиционером, у него были проблемы со здоровьем, однако он даже с язвой и гастритом ходил на службу. Однако когда он не смог подняться с кровати на работу, тогда его увезли в госпиталь МВД. Там ему поставили смертельный диагноз. Причем стадия оказалась последней.

Отцу Соседова не стали делать химиотерапии, потому что боялись, что он ее просто не переживет. Три года родитель музыкального критика прожил со смертельным диагнозом. По признанию Сергея, папа уходил очень тяжело: у него нарушилась ориентация во времени, он не узнавал близких.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева отметила, что онкология передается по наследству. В связи с этим Соседов прошел полное медицинское обследование. По словам критика, он обращается к врачам только в случае крайней необходимости. В студии ток-шоу появилась врач Ирина Филатова, которая рассказала о результатах исследований.

"Камни в желчном пузыре, застойные явления. Хронический пиелонефрит. Обильные кисты в почках. В щитовидной железе нашли кисту", – озвучила неутешительные диагнозы Филатова. Медик призвала Сергея Соседова тщательно следить за здоровьем и лечиться.

Отметим, что у Сергея Соседова жива мать. Ей будет 82 года. К счастью, она абсолютно здорова и весьма активна. Они живут в скромной "двушке", в которой много лет не было ремонта. "Это единственный человек, который меня ждет", – со слезами на глазах признался Сергей Соседов.

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