Советник Трампа: В выборах президента участвовали неграждане и «мертвые души»

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что выборах главы Белого дома принимали участие неграждане Соединенных Штатов; лица, зарегистрированные в двух штатах, а также уже умершие люди.

Советник президента заявил, что «Белый дом предоставил огромное количество доказательств нарушений на выборах», передает ТАСС.

Миллер уточнил, что согласно статистике, речь идет о миллионах людей, зарегистрированных в двух штатах; уже умерших, но зарегистрировавшихся для голосования, а также не менее 14% неграждан, которые участвуют в выборах, передает РИА «Новости».

Трамп неоднократно выступал за проведение широкомасштабного расследования фальсификаций на выборах, в частности, в Виргинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии. По его словам, в результате различных фальсификаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.

Отметим, что Клинтон одержала победу в штате Нью-Гэмпшир, но это не повлияло на избрание Трампа президентом.

Для расследования Трамп поручил сформировать комиссию во главе с вице-президентом Майклом Пенсом.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







