Советник Трампа: В выборах президента участвовали неграждане и «мертвые души»

13.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что выборах главы Белого дома принимали участие неграждане Соединенных Штатов; лица, зарегистрированные в двух штатах, а также уже умершие люди.

Советник президента заявил, что «Белый дом предоставил огромное количество доказательств нарушений на выборах», передает ТАСС. 

Миллер уточнил, что согласно статистике, речь идет о миллионах людей, зарегистрированных в двух штатах; уже умерших, но зарегистрировавшихся для голосования, а также не менее 14% неграждан, которые участвуют в выборах, передает РИА «Новости».

Трамп неоднократно выступал за проведение широкомасштабного расследования фальсификаций на выборах, в частности, в Виргинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии. По его словам, в результате различных фальсификаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.

Отметим, что Клинтон одержала победу в штате Нью-Гэмпшир, но это не повлияло на избрание Трампа президентом.

Для расследования Трамп поручил сформировать комиссию во главе с вице-президентом Майклом Пенсом. 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 31 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,276