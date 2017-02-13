Срочно! Несколько минут назад авианосец США «Гарри Трумен» зашёл во Львовский морской порт

Российская агрессия заставила украинцев сплотиться и стать на защиту своей Родины всей страной. Так, накануне особо рьяными патриотами было выкопано Львовское море, куда вскоре зашел американский авианосец «Гарри Трумен», чтобы защищать Украину от «русского мира».

Арсеній Яценюк побував на борту «Гаррі Трумена»

Фото авианосца разместил в соцсети один из пользователей, дабы подбодрить соотечественников, мол, держитесь, друзья–жидобандеровцы — помощь уже близка. Об этой новости сообщает «Пресса Украины».

Пользователи тут же стали делиться другими подробностями данного события. Как оказалось, «Львов — порт пяти морей», поэтому вскоре в нем стоит ожидать «звено подводных лодок», которые уже «на подлете».

«Авианосец зашел в море, перед этим успешно преодолев Тернопольско-Черновицкий пролив. Лоцманы-гуцулы знают свое дело. Ежемесячно через пролив они проводят по семь авианосцев, и по девять ядерных подводных лодок класса «Лос-Анджелес»», — сообщила одна читательница.

Также стало известно, что идея Львовского моря уже давно витала в воздухе, ведь еще когда «древние Укры копали Черное море, то во Львове была стройбаза». Радость по поводу прибывшей американской помощи высказала еще одна благодарная патриотка, она отметила: «так для такого дела не грех и море выкопать под Львовом! Нам, хохлам, только скажи!»

А некоторые читатели и вообще начали выдавать секретные сведения: «Полтва (речка во Львове, подземная) давно служит для захода ядерных субмарин США».

«На Киевском водохранилище сегодня пройдут совместные учения подводных флотов США и Украины», — добавил в тему пользователь Тарас.

Радости добавил комментарий Виктора Гриценко, он сообщил, что: «Сегодня США поставили в Украину более ста (точное число не оглашается) новейших самолётов (название — секретно) технологии «Стелс». Вот они, новейшие американские разработки, на военном аэродроме в Украине (снимок международного агентства Лайфньюз).

Некоторые пользователи облегченно вздыхают: «ну наконец-то, реальные действия в помощь Украине». Отмечается, что «Летчики тут же спустились во Львовский метрополитен и разъехались смотреть город».

Интересно, что приход американского судна повлиял на досуг львовян, после его появления интересны горожан переключились на футбол и сразу был проведен товарищеский матч между сборными союзников.

«После того, как авианосец США «Гарри Трумэн», пришвартовался к причалу Львовского порта, объединенная футбольная команда вооруженных сил США и команда ВСУ «Циничные бандеры» встретились в товарищеском матче на Львовской Арене. Матч продолжается, счет пока не открыт. Вход на матч свободный», — сообщают очевидцы.