Три версии убийства Гиви, и борьба с терроризмом в ДНР

12 февраля — два года с Минской встречи лидеров стран Нормандского формата — России, Германии Франции и Украины. Два года тому самому "комплексу мер" из 13 пунктов выполнения Минских соглашений, на чем все настаивают и которые Киев не желает исполнять.

До сих пор нет ни прямых переговоров с Донбассом, ни амнистии, ни выборов, ни новой Конституции Украины, согласованной с теми гражданами страны, которые не признали госпереворот февраля 2014-го. Экономическая блокада Донбасса сохраняется, пенсий Киев на этой территории не платит. Вместо пенсий — снаряды и диверсии.

Донбасс. Весьма вероятно, что здесь началась еще одна война — параллельная, диверсионная и террористическая, без линии фронта и без флангов. Убивают командный состав, разрушают объекты жизнедеятельности, пытаются сеять панику. Инициатива принадлежит Киеву, объекты нападения — в Луганске и Донецке.

Убит Михаил Толстых, Гиви, один из самых любимых и уважаемых командиров в армии ДНР. Руководству ДНР было непросто признать, что Гиви сгорел в закрытом и охраняемом месте, а именно в своем кабинете, с секретными картами, документами. Сначала сказали: это был выстрел с улицы из огнемета.

Потом появилась версия, что комбата убили его же солдаты. Он, мол, выстрелил себе в ногу, а их бросил на поле боя. В "Сомали" жестко ответили: комбат не бежал, а воевал.

"Это очередной вброс, чтобы поднять настроение тех солдат, которые сидят напротив нас в Авдеевке, которые не хотят идти вперед, а хотят идти к своим женам и детям", — уверен Егор, начальник штаба отдельного штурмового батальона "Сомали" армии ДНР.

И, наконец, третья версия: подрыв изнутри. Но кто занес мину? Впрочем, контрразведка республики уже давно говорят о диверсионной опасности. В аппарат Дарьи Морозовой, уполномоченной по правам человека в ДНР, обратились уже более двадцати человек, сознаваясь в том, что их завербовали украинские спецслужбы.

"Как правило, это женщины, которые работаю у нас в госструктурах и выезжают на территорию Украины либо вклеить фотографию в паспорт, либо по каким-то личным делам, либо к родственникам. Представители СБУ встречают их на блокпостах, заставляют сотрудничать, подписывать там какие-т контракты. Работу сейчас найти очень тяжело, и когда ты находишься на хорошей высокооплачиваемой работе, ее не хочется потерять. Недавно мы рассекретили одного из таких завербованных людей. Этот человек был военный, его последнее задание было подорвать склад вооружения", — рассказала Морозова.

Тот самый украинский шпион, о котором сказала Дарья, — Эдуард Клыпа. После вербовки он отправился в контрразведку и снабжал Киев ложными данными.

"Места дислокации техники, подразделений — все это я должен был собирать и передавать на украинскую сторону", — рассказал Клыпа.

Игру вели, пока Эдуарду Клыпу не приказали совершить большую диверсию. "Я получил от курьера взрывной устройство. Очень много погибло бы мирных жителей", — признался диверсант.

Не дают покоя диверсанты на фронте. Село Коминтерново. Разведчики морской пехоты ДНР выходят но поиск уничтоженной украинской группы.

Генерал Руслан Якубов договаривается со штабом АТО, чтобы по съемочной группе "Вестей недели" не стреляли.

Разведчики берут с собой черные мешки для переноски тел. Идем, ступая след в след, за сапёрами, по минным полям, скрытно. Впереди — позиции "Правого сектора" (запрещенная в РФ организация) и батальона "Азов" (запрещенная в РФ организация). Они свободно могут открыть огонь, несмотря на локальное перемирие.

Два километра пройдено. Следов диверсантов нет. Тела диверсантов нашли на следующий день. У одного из погибших — шеврон "Армии спасения", западной организации, помогающей осужденным и другим асоциальным элементам общества.

Автомат, два пулемета, радиостанции, пластмассовые наручники — шли за языком, чтобы выкрасть военного ДНР. Генерал Якубов ставит в известность о результатах досмотра украинского офицера из штаба АТО.

Украинские диверсанты Сергей Санько, Николай Охрименко, Сергей Трубин. Старшему — 53 года, младшему — 24. Они уничтожены морпехами ДНР. Военные на юге говорят: силы есть, дадут команду, они сломают всю оборону противника, ни диверсанты, ни укрепления не помогут. Время придет.

Ахра Авидзба с позывным Абхаз — один из последних знаковых командиров донбасского ополчения — говорит: его интербригада, уж совсем было растворившаяся в армейском корпусе ДНР, после гибели Моторолы и Гиви опять собирается. Реакция на обострение.

А 10 февраля хоронили Гиви. Всей республикой. Без чьих-либо указаний люди покупали цветы, вставали в очередь и шли прощаться с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых.

"Хотелось бы дожить до того времени, когда Порошенко и компания получат по заслугам за смерть детей, отцов, за все то, что они натворили на Донбассе. Мы верим в это и живем только надеждой на отмщение, на справедливость по отношению к Порошенко и компании", — говорят местные жители.

И военные, и контрразведчики ДНР заявляют о некоторых сдвигах в расследовании обстоятельств гибели Михаила Толстых и о том, что в ближайшее время назовут исполнителей и заказчиков.

Еще одна деталь общей картины. 11 февраля из Киева пришло сообщение, что группа разведчиков ВСУ пропала в Донбассе. Пока не нашли. Сколько их было, неизвестно.