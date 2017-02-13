Угля на Украиине на две недели: Гройсман пугает страну веерными отключениями

Украине грозит энергетический коллапс – власть в панике. Уже сегодня утром по этому вопросу соберется заседание СНБО, этого требуют нардепы, часть которых лично «разворавает» поезда с углем, идущие из ДНР в Украину. Такой вот парадокс, но Гройсман и его команда реально занервничали.

А как иначе, когда люди в камуфляже перекрыли единственный оставшийся железнодорожный путь, по которому доставляли антрацит из Донбасса – это направление Ясиноватая – Константиновка. Некоторые теплоэлектростанции уже перешли на аварийный режим работы. В Минэнергетики предупреждают, если ТЭС не получат уголь, украинцев ждут веерные отключения света. На грани остановки и украинские заводы, сотни тысяч людей могут остаться без работы. А участники акции во главе с «героями Иловайска» Семенченко и Парасюком, радостно рапортуют: движение грузов парализовано.

В Горловке, как и в других городах на временно неподконтрольной территории, работают украинские предприятия. Они перерегистрированы и платят налоги в бюджет Украины. В прошлом году эти предприятия перечислили в госказну более 31 миллиарда гривен, 777 миллионов из которых – военный налог. Из-за блокады Украина рискует навсегда потерять этот источник дохода, а 150 тысяч человек могут остаться без работы. Так «пугает» власть Ахметов, который контролирует угольные поставки. Попытки Порошенко отжать у него Авдеевский коксохим и намерения мэра Кличко продать иностранным инвесторам «Киевоблэнерго», заставили олигарха пойти ва-банк. Как говорится, паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Украинцам реально грозит вымерзание: ТЭЦ работают на пределе, запасов «черного золота» хватит еще на три недели, не более. А Австралия и ЮАР, раньше поставлявшие уголь патриотам, даже «не чешутся». Кстати, куда-то пропал и львовский уголь, хотя раньше не раз заявлялось, что Галичина не только окармливает, но и отапливает Неньку, а значит, вполне может правиться без «депрессивного и дотационного Донбасса».

Этот миф развеял в прямом эфире Владимир Гройсман, напугав кабачков темнотой и холодом в квартирах. Премьер-министр допустил веерные отключения электричества по всей Украине из-за блокады Донбасса, в частности, блокировки поставок угля с оккупированных территорий Востока.

«Из угля вырабатывается электроэнергия и тепло. Куда поставляется это тепло? В дома, жилье, квартиры украинских граждан. Речь идет о том, что блокирование поставок угля, которому нет альтернативы (я думаю, что спросив у экспертов, они вам это скажут или специалисты в энергетической сфере), это означает только одно - остановка и веерные отключения по всей территории страны. Нужно ли до такого доводить? Я думаю, что нет», - чуть не рыдал винницкий менеджер. Оказалось, что несколько мужиков в камуфляже, которым очень нужны деньги, запросто могут парализовать волю всего Кабмина. И власть ничего не может сделать с этими «активистами», разве что жаловаться на них по телевизору. В надежде, что вот народ испугается, возмутится да и побежит «свергать» ветеранов АТО, блокирующих поставки угля из ЛДНР. Однако, все смотрят на то, как власть выйдет из противостояния Порошенко vs Ахметов, чтобы определить на кого из игроков ставить. А тем временем, власти республик заявляют, что готовы приступить к национализации шахт и металлургических комбинатов, которые платят налог в бюджет Украины. Проще говоря, собственники потеряют над ними контроль. Цель - заставить главного собственника бизнеса Ахметова надавить на Порошенко, попросив «разморозить» Минский процесс.

С другой стороны на гаранта «давят» блокирующие поставки топлива патриоты-парасюки, причем, с целью противоположной: не допустить реализации Минска-2, накануне встречи в Бонне. Они уже «пощупали» Гройсмана за тестикулы и выяснили, что воевать тот может только с пенсионерами и бюджетниками, повышая тарифы. А вот против героев АТО у «винницкого барыги» методов нет, и он вынужден задабривать «блокираторов» плюшками в виде обещаний кормиться с контрабанды и дальше. О чем свидетельствуют выступления премьера на ахметовском канале «Украина»: Гройсман подчеркнул, что согласен с необходимостью борьбы с контрабандой, как на государственной границе, так и на линии разграничения. «Если мы спросим, есть ли у нас доверие к украинским границам, так и, в частности, линии разграничения, по торговле контрабандным товаром - у меня такого доверия нет. И здесь я готов полностью присоединиться к жесткой борьбе против контрабанды, но мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, у которых должно быть ясно и тепло».

Однако, вряд ли такие объяснения удовлетворят патриотов, требующих полной блокады Донбасса. Поэтому жителям Цеевропы стоит готовится не только к веерным отключениям, но и к возможным техногенным катастрофам. Власть, по сути, признала себя импотентной в решении стратегических вопросов, и правление понемногу переходит в руки камуфляжных «героев» с оружием в руках.