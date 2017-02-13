Урожай зерновых в Приамурье вырос на треть

За 2016 год аграрии Приамурья собрали более 470 тысяч тонн зерновых, сообщает Амурстат. Прирост урожая по сравнению с предыдущим годом составил 35,2%. По информации ведомства, увеличить сборы зерновых культур удалось благодаря расширению посадочных площадей – на 21,5%, также роль сыграл рост урожайности – более чем на 15%.

По данным Амурстата, урожай зерновых после доработки культур составил 474,7 тысячи тонн.

Однако, несмотря на положительный общий показатель, урожай главной культуры, выращиваемой на Приамурье – сои – сократился. Валовой сбор составил 918,9 тысячи тонн, то есть уменьшился на 8,3% в сравнении с показателем прошлого года, когда аграрии региона собрали более миллиона тонн культуры. При этом отмечается, что урожайность сои сократилась на 2,6%, а посевные площади увеличились незначительно – только на 1%.

Добавим, сокращение сборов отмечают и в других отраслях. На 1,8% сократился урожай картофеля (составил 281,5 тысячи тонн). Также на 3,6% уменьшился сбор овощей – аграрии региона получили 69,7 тысячи тонн продукции в этом секторе.