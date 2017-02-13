В Абакане ревнивец избил мужчину кочергой и оставил умирать в гараже

27-летнего жителя Минусинска будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

27 ноября 2016 года парень вместе со своей сожительницей приехал в гости в Абакан. В доме по улице 24-я в компании мужчин они распивали спиртное. На почве ревности возник конфликт между минусинцем и его знакомым. Гость избил 36-летнего собутыльника руками, ногами и кочергой. Потерпевшему удалось вырваться и бежать, однако ревнивец догнал его и закрыл в гараже, где пострадавший скончался от тупой травмы грудной клетки и разрыва сердца. Обвиняемый в настоящий момент находится под стражей. Уголовное дело в отношении него передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







