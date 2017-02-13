В Черногорске водитель-наркоман, угробивший пассажира, проведёт в колонии 2,5 года

Суд огласил приговор 25-летнему жителю города угольщиков.

Молодой человек со своей девушкой ехал на иномарке. За руль парень сел в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель превысил скорость, не справился с управлением. Легковушка «влетела» в дерево, а затем её отбросило на металлический бак. От полученных травм пассажирка скончалась на месте происшествия.

В отношении парня возбудили уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения и действия, повлекшие по неосторожности смерть человека. Суд постановил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Приговор вступил в законную силу, сообщили в УГИБДД МВД по Хакасии.

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