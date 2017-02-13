В главном музее Хакасии расскажут о воинах-инетрнационалистах

Беседа пройдёт в форме музейного урока, посетят его студенты истории и права ХГУ имени Н. Ф. Катанова.

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он появился благодаря указу президента России в 2010 году.

В этот день в 1989 году из Афганистана выведена последняя колонна советских войск: завершилась война, которая унесла жизни больше 14 тысяч советских военнослужащих. Через неё прошли 700 тысяч советских солдат и офицеров. Тысячи военнослужащих не только из Советского Союза, но уже и из России, погибли в вооруженных конфликтах в других государствах. Война поломала судьбы многих молодых парней, но они честно исполняли свой долг и остались верными присяге до конца.

Отдавая дань уважения всем участникам этих событий, Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова 15 февраля проводит музейный урок «Участие Советского Союза в афганских событиях» для студентов института истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова.

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