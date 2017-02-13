В Киеве заговорили о новой скрытой мобилизации – похоже, в планы хунты мир на Украине не входит

Без внешней помощи Украина существовать не может. Международный валютный фонд планирует выделить Киеву очередной кредит, но требует проведения пенсионной реформы. Государственные траты на пенсии, по мнению МВФ, слишком велики. Проблема заключается в том, что средняя пенсия на Украине 1700 гривен. По курсу - примерно 3800 рублей. Для сравнения, средняя пенсия в России 13 тысяч 700 рублей. Не много, к сожалению. Но как прожить на 3800? По требованию того же МВФ растут тарифы ЖКХ. За прошлый год коммунальные услуги подорожали в полтора раза. И никакого просвета не видно. Экономика страны в депрессии.

Кроваво-красный рисунок на фрагменте берлинской стены. Ответ на недавнее интервью посла Германии в Киеве. А ведь Эрнст Райхель всего лишь вслух высказал то, что вертится на языке Европы уже второй год – выборы в Донбассе не обязательно проводить под украинскими флагами. Киев в бешенстве: Райхеля вызывают на ковер, торжественный прием в честь 25-летия открытия посольства Германии на Украине политическая элита демонстративно игнорирует.

«В спонтанной дискуссии, которая в последние дни у нас возникла с нашими партнерами, мы еще раз четко отметили, что политические пункты Минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса в части безопасности. А выборы под российскими дулами с их солдатней вокруг избирательных участков абсолютно неприемлемое и невозможное действие», - говорит президент Украины Петр Порошенко.

Президент Порошенко вновь достает битую карту. Пугать Россией украинским властям все сложнее. В тоне авторитетной западной прессы все меньше намеков на сочувствие. Американские журналы выходят с заголовками «Киев разжигает войну», в Бельгии пишут, что за обстрелами могут стоять противники сближения Трампа и Путина.

«Некоторые силы в мире сегодня очень не хотят, чтобы Россия и США стали партнерами, и они будут делать все, чтобы стимулировать конфликт между Россией и США. И возобновление войны на Донбассе - это большой подарок для всех русофобов, для всех, кто не хочет мира, и, конечно, если Трамп сделает ошибку, то все надежды на мирное решение в Донбассе, на мир между Америкой и Россией, все эти надежды будут разрушены.», - говорит директор геополитического исследовательского центра «Евро-Рус» Крис Роман.

Всю эту неделю политический бомонд Украины пытался изображать из себя невинного страдальца. Пока Порошенко жаловался на Россию президенту Швейцарии по телефону, его премьер Владимир Гройсман в Брюсселе просил представителей НАТО и ЕС подумать о новом «плане Маршалла». Другими словами, снова просил денег.

«Буквально на днях Украине нужно выплачивать первый миллиард из 10 миллиардов от того кредита МВФ, который Киев должен выплатить уже в этом, 2017 году; если Киев выплатит полностью этот кредит в этом году, как и предписывает договор с МВФ, то фактически им придется распродать весь свой золотовалютный запас. И денег в казне не останется, поэтому ему очень нужно сейчас снова говорить о необходимости новых займов, новых кредитов, их получения», - поясняет директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Сравнивать «план Маршалла» - программу восстановления Европы после Второй мировой войны - с нынешней ситуацией как минимум странно. Учитывая, что воюет Украина, по сути, против себя же самой. Едва стихли массивные обстрелы у границ ДНР и ЛНР, как в Киеве начали обсуждать введение военного положения в стране. Громче всех об этом кричат депутаты Верховной Рады – самые заинтересованные в войне, по мнению нынешнего политического изгоя Надежды Савченко.

«Это своего рода политическая игра для того, чтобы не допустить перевыборов, роспуска парламента, чтобы нельзя было доказать, что коалиции не существует, чтобы не было президентских выборов. У нас ситуация стала хуже, чем в 2014 году? Нет. Тогда назревает вопрос: почему не ввели в 2014 году, а решили именно сейчас? Политики хотят довести эту ситуацию к худшему состоянию - политики, которым это все выгодно? Думаю, хотят. Смогут ли? Я сомневаюсь, что люди позволят им играть на своей крови», - заявляет депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко.

Настаивая на военном положении, депутаты много говорят о патриотизме, но молчат о том, чем все это обернется для самих украинцев. Комендантский час, продукты, лекарства – не больше установленной нормы, граждан могут отправить рыть окопы, а все их имущество отобрать. Деятельность политический партий, общественных организаций и даже выход в Интернет могут просто запретить. Идеальный план по закручиваю гаек утвердили еще летом 2015 года.

«Если там сейчас есть какая-то, может быть, минимальная внутриукраинская свобода, пусть даже вся полностью замешана на антироссийской риторике, на страшной русофобии и ненавистничестве, но будет исключена и внутриукраинская какая-либо свобода. Ну, например, как можно в условиях военного положения обсуждать коррупцию Порошенко, например, или Гройсмана, или Турчинова? Это невозможно. Что вы, вы станете врагами нации. Вот то, чего добивается правящая клика», - говорит президент фонда «Правовое государство» Евгений Тарло.

«И в этом смысле с удивительным упорством правительство Украины и администрация президента Порошенко постоянно и методично разрушают страну. Зачем это нужно - понятно, потому что при разрушении страны выиграют мародеры, то есть те, кто зарабатывают на разрушении», - отмечает главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин.

Пугая страну военным положением, киевские власти как будто утешают возможностью вступить в НАТО. Очевидно, надеясь, что воевать за них будут западные партнеры. Порошенко даже готов провести референдум. Эксперты сходятся в одном: Киеву с его военными амбициями альянс в ближайшее время точно не светит. Зато придется объяснять новой американской администрации, почему за все это время Минские соглашения Киев так и не начал выполнять.

«В Украине очень сильны позиции партии войны, и сегодня большинство партии войны представлены в парламенте, идет такая откровенная демонстрация невосприятия Минских соглашений, то есть опорочивание в интересах Украины, потому что в интересах Украины мир, мир может обеспечить выполнение Минских соглашений, другого нет ни в Украине, ни за ее пределами», - говорит спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук.

«До смены власти в Соединенных Штатах этот минский тупик выглядел абсолютно безнадежным. Может ли Трамп с Путиным вывести ситуацию из этого тупика? Я считаю, что теоретически может. Уж очень сильно нынешняя украинская власть зависит от Запада и прежде всего от США», - говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Две недели бессмысленной блокады. Самодовольный пиар, который обойдется Украине в миллиарды гривен. Дорогу поездам с донбасским углем перекрыли радикалы, граждан они просят понять и потерпеть. Но надолго ли хватит терпения, если в домах не будет ни тепла, ни света?

- А деточки маленькие? Нехай замерзают, потому что мы не можем решить конфликт свой! - говорит женщина.

- У нас уже были отключения. Два-три дня не было тепла, мы знаем, как холодно, еще хуже будет! - жалуется пенсионерка.

Теплоэлектростанции страны одна за другой переходят на аварийный режим. Экономический барьер возникает аккурат ко второй годовщине Минских соглашений. И эта колючая проволока – словно насмешка и над всеми договоренностями, и над всеми человеческими жизнями, которыми заплатили за войну со своим же народом.

Тем временем в Киеве заговорили о новой скрытой мобилизации, попасть под которую теперь могут те, кто учился в вузах с военной кафедрой, но не служил в армии, а это около 10 тысяч выпускников в год. Планируется, что минимум четыре тысячи из них пополнят украинскую армию в ближайшие полтора года. Похоже, в планы нынешних властей мир на Украине не входит.